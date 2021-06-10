УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Финансовый кризис и большая война: эксперт объяснил, чем грозит миру обесценивание доллара

10 июня 2021, 02:16
Прослушать новость
Остановить

Доллар постепенно вытесняется из системы международных расчетов и хранения резервов. Но этот процесс не будет быстрым и легким, так как США – мощная держава.

юань, доллар
Юань рвется на позиции средства международных расчетов и хранения международных резервов / Фото Reuters

Миру грозит финансовый кризис. Связан он с постоянным обесцениванием доллара США. Такое мнение озвучил в комментарии Главреду заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.

По словам эксперта, доллар – это "ахиллесова пята" США. Государственный долг страны уже превысил 28 триллионов долларов. А подрыв доверия к доллару в мире, отказ от его использования как средства международных расчетов и резервной валюты могут привести к банкротству США.

"Признаком приближающегося мирового кризиса является уже очевидное для всех постоянное обесценение доллара США (...) Если ведущие страны мира начнут избавляться от обесценивающегося доллара как средства хранения международных резервов, для США это будет чревато большими проблемами. Ведь тогда в мире окажется огромный избыток доллара (...) А это значит, что курс доллара будет падать. С одной стороны, это повышает конкурентоспособность американских товаров на мировом рынке, но с другой – ведет к большим потерям США, росту цен в Штатах и невозможности покрывать дефицит государственного бюджета США", - объяснил Суслов.

В то же время Китай уже вышел на лидерские позиции в мире и обогнал США, а юань рвется на позиции средства международных расчетов и хранения международных резервов.

"Так или иначе, доллар постепенно вытесняется из системы международных расчетов и хранения резервов. Впрочем, этот процесс не будет быстрым и легким, поскольку США – очень мощная держава, с большим политическим влиянием на ряд слабых и зависимых государств, мощная в военном отношении, в сфере инноваций и в искусстве выжимать доходы из всего мира на основе монополизации прав интеллектуальной собственности. Поэтому многие эксперты, с которыми я согласен, глядя на происходящее, предостерегают, что миру нужно опасаться большой войны. Потому что конкурентов, которых Штаты уже не могут победить экономически, они еще способны победить военными средствами", - отметил экономист.

Читайте такжеЭкономист спрогнозировал, как эпидемия COVID-19 скажется на экономике УкраиныСуслов также прокомментировал ситуацию с курсом доллара в Украине.

"Как кажется, укрепляется гривна и слабеет доллар. Это не является результатом "замечательной" экономической политики действующей украинской власти. Просто в данный момент гривна и доллар обесцениваются одновременно, но доллар обесценивается быстрее", - отметил он.

Экономист считает, что украинцам, как и всему миру, нужен либо стабильный доллар, либо придется отказываться от использования и накопления долларов во избежание дальнейших значительных потерь.

Как сообщал Главред, ранее Виктор Суслов спрогнозировал, что курс доллара в Украине до конца 2021 года может сохраниться на уровне 29 гривен, а в следующем году у украинской национальной валюты могут начаться проблемы.

курс доллара Виктор Суслов новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Финансовый кризис и большая война: эксперт объяснил, чем грозит миру обесценивание доллара». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Четыре продукта, которые нужно съесть перед употреблением алкоголя, чтобы защитить желудок и избежать похмельяЧетыре продукта, которые нужно съесть перед употреблением алкоголя, чтобы защитить желудок и избежать похмелья Чем опасен чай в пакетиках и как различить подделкуЧем опасен чай в пакетиках и как различить подделку "Дьявольское" солнечное затмение 10 июня 2021 года: астролог предупредил об угрозе "большой воды""Дьявольское" солнечное затмение 10 июня 2021 года: астролог предупредил об угрозе "большой воды" У Байдена заявили о компенсации Украине и предупредили о новом ударе по Северному потоку-2У Байдена заявили о компенсации Украине и предупредили о новом ударе по Северному потоку-2 Победитель Голосу країни новым образом и одной фразой покорил женские сердцаПобедитель Голосу країни новым образом и одной фразой покорил женские сердца

Последние новости

03:02

10 примет, которые указывают на приближающиеся счастье и удачу в жизни

02:16

Финансовый кризис и большая война: эксперт объяснил, чем грозит миру обесценивание доллара

01:54

Гороскоп на завтра 11 июня 2021 всех знаков Зодиака: "заразная" толпа, кражи и проделки завистников Видео

00:51

Слишком ли опасные смартфоны для здоровья - ответ кардиологов Видео

00:19

Скорее всего, умрут от любой причины: люди, которые так спят, проживут меньше Видео

Реклама
00:10

Названы пять самых полезных круп, которые спасают от опасного заболевания Видео

00:02

Гороскоп на сегодня 10 июня 2021 всех знаков Зодиака: крупное везение и невероятные предложения Видео

09 июня, среда
23:16

Синоптики рассказали, когда в Украине ударит +30 Видео

22:48

Кравчук экстренно обратился к России из-за тяжелобольных пленных Видео

22:32

Комаровский рассказал, кто может заболеть опасной черной плесенью Видео

22:11

Зеленский на передовой пообедал в солдатской столовке и вручил подарки

21:48

В Одессе подростки устроили пьянку на кладбище Видео

21:46

Президент РФ впервые высказался о форме сборной Украины на Евро-2020

21:16

Ученые узнали, как еда в тишине влияет на выбор еды Видео

21:14

Украину ждет аномально холодная зима - климатолог Видео

21:04

Кулеба поведал, при каком условии Путин "быстро уберется с Донбасса"

20:47

"Дьявольское" солнечное затмение 10 июня 2021 года: астролог предупредил об угрозе "большой воды"

20:31

"Ракеты долетят до Москвы за 7 минут": Путин испугался вступления Украины в НАТО Видео

20:31

Путин взбесился из-за закона Зеленского о коренных народах Украины

20:17

В Украину приехали флагманы ASUS: один компактный, а второй с флип-камерой Видео

Реклама
20:16

Пленки Медведчука-Порошенко: почему вопросов больше, чем ответов мнение

20:12

Названы две привычки, которые молниеносно делают вас полнее Видео

19:54

Ученые научились определять, у каких женщин будет смертельно опасная беременность Видео

19:53

В Офисе президента сделали заявление перед встречей Байдена и Путина Видео

19:50

Кулеба оценил риски отказа Германии продавать Украине оружие

19:29

В Германии обнадежили Украину заявлением о Северном потоке-2 Видео

19:28

Названы симптомы выгорания: что с ними делать Видео

18:37

Состоялся официальный анонс Battlefield 2042: трейлер, скриншоты и дата выхода Фото Видео

18:34

Выгнали из дома: в Запорожской области хаски умирает на могиле своего хозяина Видео

18:32

"Шишка" из КГГА угодил в дорожный скандал: почти уперся в нос трамвая, качал права и "дал заднюю" Видео

18:29

Бывшая жена Билла Гейтса поведала о "прелестях" семейной жизни с миллиардером

18:22

Легкий маникюр на лето 2021, который завораживает с первого взгляда Фото Видео

18:04

Reuters выяснил интересные подробности о месте встречи Байдена и Путина Видео

18:02

В КГГА рассказали, когда подорожает проезд в метро Видео

18:00

"Метинвест" строит собственный и уникальный университет в Мариуполе

17:48

Razer выпустила Hammerhead True Wireless X – беспроводные наушники для геймеров Фото

17:45

Украинский летчик-ас рассказал о сложностях выполнения фигур высшего пилотажа: можно отключиться Видео

17:25

Известный украинский летчик-ас: "Планируем экспортировать наши шоу в Китай и в другие страны"

17:20

Атака молний, залитые дома: в Черновцах и на Житомирщине были погодные ЧП

17:16

Умерла Либуше Шафранкова – звезда фильма Три орешка для Золушки

Реклама
17:13

Эксперт объяснил, почему украинская сталь пользуется спросом в мире

17:09

Постапокалиптический шутер Pioner в духе "Сталкера" получил новый трейлер Видео

17:06

Мать спала рядом с телом ребенка: на Ровенщине младенец умер страшной смертью Видео

17:00

Чемпион мира по высшему пилотажу рассказал мечте вернуться в Крым

16:55

Главный налоговик Днепропетровщины Анна Чуб объяснила новый формат работы налоговой

16:54

Вещи, которым не место в шкафу женщин после 40 лет Видео

16:32

Магнитные бури 9 июня и 10 июня 2021: сила удара и как пережить Видео

16:21

Наказание РФ, вступление в НАТО и ЕС: Кабмин одобрил стратегию внешней политики Украины

16:14

Туристическая жемчужина: в Украине стартовали работы по возрождению "Хортицы"

16:02

В Украине решили отменить бесплатный проезд в транспорте: что ждет льготников Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять