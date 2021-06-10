Финансовый кризис и большая война: эксперт объяснил, чем грозит миру обесценивание доллара

Юань рвется на позиции средства международных расчетов и хранения международных резервов / Фото Reuters

Миру грозит финансовый кризис. Связан он с постоянным обесцениванием доллара США. Такое мнение озвучил в комментарии Главреду заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.

По словам эксперта, доллар – это "ахиллесова пята" США. Государственный долг страны уже превысил 28 триллионов долларов. А подрыв доверия к доллару в мире, отказ от его использования как средства международных расчетов и резервной валюты могут привести к банкротству США.

"Признаком приближающегося мирового кризиса является уже очевидное для всех постоянное обесценение доллара США (...) Если ведущие страны мира начнут избавляться от обесценивающегося доллара как средства хранения международных резервов, для США это будет чревато большими проблемами. Ведь тогда в мире окажется огромный избыток доллара (...) А это значит, что курс доллара будет падать. С одной стороны, это повышает конкурентоспособность американских товаров на мировом рынке, но с другой – ведет к большим потерям США, росту цен в Штатах и невозможности покрывать дефицит государственного бюджета США", - объяснил Суслов.

В то же время Китай уже вышел на лидерские позиции в мире и обогнал США, а юань рвется на позиции средства международных расчетов и хранения международных резервов.

"Так или иначе, доллар постепенно вытесняется из системы международных расчетов и хранения резервов. Впрочем, этот процесс не будет быстрым и легким, поскольку США – очень мощная держава, с большим политическим влиянием на ряд слабых и зависимых государств, мощная в военном отношении, в сфере инноваций и в искусстве выжимать доходы из всего мира на основе монополизации прав интеллектуальной собственности. Поэтому многие эксперты, с которыми я согласен, глядя на происходящее, предостерегают, что миру нужно опасаться большой войны. Потому что конкурентов, которых Штаты уже не могут победить экономически, они еще способны победить военными средствами", - отметил экономист.

Читайте такжеЭкономист спрогнозировал, как эпидемия COVID-19 скажется на экономике УкраиныСуслов также прокомментировал ситуацию с курсом доллара в Украине.

"Как кажется, укрепляется гривна и слабеет доллар. Это не является результатом "замечательной" экономической политики действующей украинской власти. Просто в данный момент гривна и доллар обесцениваются одновременно, но доллар обесценивается быстрее", - отметил он.

Экономист считает, что украинцам, как и всему миру, нужен либо стабильный доллар, либо придется отказываться от использования и накопления долларов во избежание дальнейших значительных потерь.

Как сообщал Главред, ранее Виктор Суслов спрогнозировал, что курс доллара в Украине до конца 2021 года может сохраниться на уровне 29 гривен, а в следующем году у украинской национальной валюты могут начаться проблемы.