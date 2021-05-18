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Обвал гривни: эксперт спрогнозировал, когда Украину постигнет тяжелейший кризис

18 мая 2021, 05:31
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Правительство своей ошибочной политикой закладывает будущий практически неизбежный обвал финансовой пирамиды из долговых обязательств.

Украина,гривна
Виктор Суслов спрогнозировал, насколько может обвалиться гривня / УНИАН

Курс доллара в Украине до конца 2021 года может сохраниться на уровне 29 гривен, а в следующем году у украинской национальной валюты могут начаться проблемы. Такой прогноз озвучил заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов во время чата на Главреде.

По его словам, вопреки ожиданиям и вопреки тому, что по прогнозу, заложенному в расчетах бюджета, до конца года курс гривни достигнет 29 грн/долл, вдруг начался откат.

"У Украины тяжелое положение с бюджетом. Для того, чтобы обеспечить наполнение бюджета, увеличивается заимствование денег, в том числе и у нерезидентов. За год прирост объема выпущенных ценных бумаг правительства для финансирования дефицита бюджета в пересчете на доллары составляет около 5 млрд долларов. А общий объем выпущенных ОВГЗ достиг почти 36 млрд долларов. Это – огромная сумма", - отметил Суслов.

Эксперт уточнил, что потенциально здесь заложена огромная угроза для украинской экономики. Но пока иностранцы покупают ОВГЗ, идет значительный приток валюты в страну, который сдерживает падение курса гривни.

Суслов считает, что сегодня правительство своей ошибочной политикой закладывает будущий практически неизбежный обвал финансовой пирамиды из долговых обязательств. Это произойдет, когда нерезиденты прекратят покупать новые ОВГЗ, а украинские банки также начнут от них избавляться.

Читайте такжеЭксперты рассказали, взлетит ли курс доллара до 31 гривны"Вот тогда будет и необеспеченная эмиссия гривни, и ее глубокая девальвация, и скачок инфляции, и тяжелейший бюджетный кризис. А вслед за этим – и тяжелый социально-политический кризис", - прогнозирует экономист.

"В целом, основные проблемы будут ждать Украину, по моему мнению, уже в следующем году. Пока же курс 29 гривен за доллар до конца года в этой ситуации я считаю вполне реальным", - резюмировал эксперт.

Как писал Главред, ранее бывший министр экономики Виктор Суслов заявил, что правительству Украины вряд ли удастся выдержать параметры, заложенные в закон о бюджете на 2021 год.

Курс доллара в Украине - прогнозы:

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