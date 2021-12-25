Госбанки начали платить "тысячу Зеленского": где украинцы получат ковидные деньги

Ощадбанк начал выплачивать ковидную тысячу / УНИАН

Государственные банки начали выплаты тысячи гривен гражданам Украины, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса.

Об этом идет речь в сообщении Министерства цифровой трансформации Украины.

Вакцинированным гражданам Украины начали начислять 1000 грн в рамках программы єПідтримка.

Какие госбанки выплачивают "тысячу Зеленского"

ПриватБанк;

Ощадбанк;

Укргазбанк.

В сообщении отмечается, что с момента официального старта программы 19 декабря заявки на получение денежных средств подали 5 млн украинцев, 6 млн открыли специальную карточку, всего было потрачено 270 млн грн.

В Минцифры напоминают, что подать заявку в "Дії" на получение 1000 грн можно до 29 декабря включительно.

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Что такое программа єПідтримка

19 декабря официально стартовала программа єПідтримка в приложении Дія.

Программа предусматривает выплату тысячи гривен за полный курс вакцинации от COVID-19.

Первыми начали выплачивать деньги Монобанк, Альфа-банк и А-банк.

"Тысяча Зеленского": что нужно знать

Для получения суммы нужно зарегистрировать отдельную карту в одном из банков-партнеров программы.

На данный момент к программе подключились:

Monobank;

Альфа-Банк;

А-Банк;

ПриватБанк;

Укргазбанк;

Ощадбанк.

На тысячу за вакцинацию можно приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или купить билеты на поездки внутри страны – на внутренние авиа- и железнодорожные рейсы, а также приобрести книги.

Кроме того, в Украине разработают механизмы, чтобы пенсионеры могли использовать тысячу на покупку лекарств и другие социальные направления.

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"Тысяча Зеленского" за вакцинацию: как получить

Президент Украины Владимир Зеленский 15 ноября пообещал, что украинцам, которые пройдут полный курс вакцинации (две прививки), государство выплатит 1 000 гривен.

Программа стартовала 19 декабря. Чтобы получить "тысячу Зеленского", нужно сделать две прививки против COVID-19 утвержденными в Украине вакцинами и подать заявку в приложении Дія. Для этого нужно оформить специальную виртуальную карту єПідтримка в одном из банков-партнеров проекта, открыть счет, запустить приложение и авторизоваться в Дії, убедиться в наличии зеленого сертификата, зайти в раздел Услуги, выбрать єПідтримка и указать карту для поступления денежных средств.

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