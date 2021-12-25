Госбанки начали платить "тысячу Зеленского": где украинцы получат ковидные деньги

Заявки на получение денежных средств уже подали 5 млн украинцев.
Государственные банки начали выплаты тысячи гривен гражданам Украины, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса.
Об этом идет речь в сообщении Министерства цифровой трансформации Украины.
Вакцинированным гражданам Украины начали начислять 1000 грн в рамках программы єПідтримка.
Какие госбанки выплачивают "тысячу Зеленского"
- ПриватБанк;
- Ощадбанк;
- Укргазбанк.
В сообщении отмечается, что с момента официального старта программы 19 декабря заявки на получение денежных средств подали 5 млн украинцев, 6 млн открыли специальную карточку, всего было потрачено 270 млн грн.
В Минцифры напоминают, что подать заявку в "Дії" на получение 1000 грн можно до 29 декабря включительно.
Что такое программа єПідтримка
19 декабря официально стартовала программа єПідтримка в приложении Дія.
Программа предусматривает выплату тысячи гривен за полный курс вакцинации от COVID-19.
Первыми начали выплачивать деньги Монобанк, Альфа-банк и А-банк.
"Тысяча Зеленского": что нужно знать
Для получения суммы нужно зарегистрировать отдельную карту в одном из банков-партнеров программы.
На данный момент к программе подключились:
- Monobank;
- Альфа-Банк;
- А-Банк;
- ПриватБанк;
- Укргазбанк;
- Ощадбанк.
На тысячу за вакцинацию можно приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или купить билеты на поездки внутри страны – на внутренние авиа- и железнодорожные рейсы, а также приобрести книги.
Кроме того, в Украине разработают механизмы, чтобы пенсионеры могли использовать тысячу на покупку лекарств и другие социальные направления.
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"Тысяча Зеленского" за вакцинацию: как получить
Президент Украины Владимир Зеленский 15 ноября пообещал, что украинцам, которые пройдут полный курс вакцинации (две прививки), государство выплатит 1 000 гривен.
Программа стартовала 19 декабря. Чтобы получить "тысячу Зеленского", нужно сделать две прививки против COVID-19 утвержденными в Украине вакцинами и подать заявку в приложении Дія. Для этого нужно оформить специальную виртуальную карту єПідтримка в одном из банков-партнеров проекта, открыть счет, запустить приложение и авторизоваться в Дії, убедиться в наличии зеленого сертификата, зайти в раздел Услуги, выбрать єПідтримка и указать карту для поступления денежных средств.
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