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IBOX Bank подал в суд против издания Mind.ua: сумма иска составила 2 млн грн

27 октября 2020, 17:12

В банке озвучили детали судебного иска.

Суд

IBOX Bank подал в суд на издание Mind.ua. В банке считают, что они понесли моральный ущерб от публикации, размещенной на ресурсе, и хотят взыскать с ответчика 2 млн грн компенсации.

Об этом сообщает Ua.news.

"Мы хотим сделать данный кейс максимально показательным в Украине, журналистская деятельность без соблюдения стандартов наносит существенный вред любому Банку. Мы хотим добиться ареста имущества ООО "Фьючер Медиа", которое является издателем СМИ Mind.ua. В качестве обеспечения иска в 2 млн грн мы также подались на арест движимого и недвижимого имущества главного исполнителя заказной статьи, журналистки Любовь Величко и привлечения ее к уголовной ответственности сроком до 2-х лет", — заявил глава отдела правового обеспечения банка Павел Коцюбинский.

26 октября стало известно, что CEO fintech-компании LeoGaming и глава финансовой компании Леогейминг Пей Алена Дегрик Шевцова подала в суд на интернет-издание Mind.ua и журналистку Любовь Величко. Причина — публикация на сайте Mind.ua, порочащая честь, достоинство и деловую репутацию истца. В этой публикации Mind.ua сделали ряд заявлений, не подкрепив их никакой доказательной базой. Сама Алена Дегрик Шевцова сообщила, что после победы в суде обещает передать 1 млн грн благотворительному фонду Tabletochki.

В рамках этой публикации был упомянут и IBOX Bank. Банк также увидел в заявлениях угрозу чести, достоинства и деловой репутации, поэтому уже формирует исковое заявление на MIND.UA. Сумма компенсации, которую запросит АО "АЙБОКС БАНК" еще выше — 2 млн грн морального ущерба.

"АО "АЙБОКС БАНК" неуклонно следует высоким стандартам работы банковского сектора в ежедневной операционной деятельности, благодаря чему добился существенных финансовых результатов в 2020 году. Поэтому заявления в адрес Банка, сделанные в материале mind.ua госпожой Величко, считаем такими, которые оскорбляют наши честь, достоинство и деловую репутацию Банка. АО "АЙБОКС БАНК" следует нормам, а озвученные заявления наносит прямой моральный вред нашей деятельности", — резюмировал Павел Коцюбинский.

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