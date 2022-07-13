Исторический момент: евро впервые за 20 лет стал дешевле доллара

Евро и доллар / УНИАН

12 июля 2022 года курс доллара к евро впервые за 20 лет торговался 1:1.

Как сообщают аналитики, евро упал до 20-летнего минимума и приблизился к паритету по отношению к доллару из-за опасений, что энергетический кризис оправит регион в рецессию, тогда как американская валюта поднялась из-за ожиданий, что Федеральная резервная система будет повышать ставки быстрее и дальше, чем другие страны.

И уже на следующий день, 13 июля 2022 года курс евро к американскому доллару опустился до минимума с декабря 2002 года.

Курс евро к доллару опускается ниже $1. Такая тенденция зафиксирована вторую торговую сессию подряд - Forex Capital Markets.

Курс валют в Украине

Курс гривны к доллару по состоянию на 13 июля в банковских обменниках Киева ослаб на 60 копеек - до 37,80 грн/долл.

Курс гривны к евро ослаб на 35 копеек - до 37,85 грн/евро.

Продать доллар в среднем можно по курсу 36,75 грн за долл., евро - 36,70 грн за евро, пишет УНИАН.

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