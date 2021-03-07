Кабмин тащит экономику Украины к уровню африканской страны - эксперт / УНИАН

Кабинет министров Украины утвердил Национальную экономическую стратегию до 2030 года. Из плюсов – хорошо, что она появилась, так как в стране появляется дискурс о том, какую экономику мы строим и какие цели перед собой ставим, рассказал соучредитель аналитического центра "Украинский институт будущего", директор программы "Экономика" Анатолий Амелин в комментарии Главреду.

"Из минусов - государственные органы работают в рамках своих бюрократических процедур, по которым базовый проект стратегии отправили по всем министерствам и предложили внести в него корректировки. В итоге на выходе документ получился таким, который учитывает инициативы, согласованные рабочими группами, но не содержащим в себе особой конкретики", - сказал эксперт.

По его словам, из той конкретики, которая осталась – целевые индикаторы, такие как, например, ожидаемые темпы роста украинской экономики не менее, чем в два раза.

"То есть, если в 2020 году мы имеем ВВП $142 млрд, то в 2030 году чиновники собираются получить не менее $282 млрд, при том, что ВВП польской экономики в этом же 2030 году будет более $1,0 трлн. Соответственно, возникает вопрос - как много украинцев останется в стране? То же самое и с ростом доходов на душу населения не менее чем до 10 тысяч долларов. Получается, что правительство ставит себе задачу в 2030 году догнать Экваториальную Гвинею сегодняшнего дня (при том, что на месте она тоже стоять не будет)", - объяснил Амелин.

Он отметил, что если вырастут доходы населения, соответственно, должен вырасти и экспорт. Но непонятно, как можно будет достигнуть роста до заявленных 150 миллиардов долларов, поскольку экспорт тогда вырастет в три раза, а экономика - только в два.

"Иными словами, все это – неамбициозные цели, которые не позволят Украине к 2030 году конкурировать с соседними странами", - добавил эксперт.

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