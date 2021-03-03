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Правительство одобрило экономическую стратегию Украины до 2030 года

3 марта 2021, 16:45
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Документ определяет стратегические шаги для развития промышленности, агросектора, добычи, инфраструктуры, транспорта и энергетического сектора.

Здание, Кабмин
Кабмин одобрил экономическую стратегию Украины до 2030 года / УНИАН

Кабинет Министров Украины в среду, 3 марта, на своем заседании утвердил Национальную экономическую стратегию до 2030 года.

"Национальная экономическая стратегия-2030 - это комплексный документ, который должен привести Украину в клуб развитых и успешных стран. Стратегия разработана с привлечением экспертов, ученых, чиновников, народных депутатов. Это станет весомым вкладом в развитие успешной, богатой и европейской Украины", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, его цитирует пресс-служба правительства.

Отмечается, что к созданию Стратегии присоединились более 500 участников: представители более 20 аналитических центров, более 30 бизнес-ассоциаций, 40 органов исполнительной власти, экспертной среды и гражданского общества, народные депутаты.

Документ определяет стратегические шаги для развития промышленности, агросектора, добычи, инфраструктуры, транспорта, энергетического сектора, информационно-коммуникационных технологий, креативных индустрий и сферы услуг.

Также Стратегия учитывает важные сквозные направления - диджитализацию, "зеленый" курс, развитие предпринимательства и сбалансированный региональное развитие.

"Среди принципов, на которых строится Национальная экономическая стратегия, - европейская и евроатлантическая интеграция, неприкосновенность частной собственности, верховенство права, нетерпимость к коррупции, свободная и честная конкуренция, равный доступ для бизнеса", - отмечают в правительстве.

Экономическая ситуация в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • Миссия Международного валютного фонда 12 февраля завершила свою работу в Украине. Результаты дискуссии свидетельствуют о том, что Киев не получит новый транш от кредитного донора. Переговоры будут продолжаться в дальнейшем, однако на данный момент стороны не смогли договориться о новом пересмотре кредитной программы stand by, заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.
  • По информации Минфина, совокупный государственный долг Украины в январе нынешнего года вырос почти на 500 миллионов долларов (0,53%) ‒ с 90,25 миллиарда до 90,74 миллиарда.
  • Размер госдолга Украины постоянно возрастает, а финансовая политика властей страны во главе с президентом Владимиром Зеленского ситуацию ничуть не исправляет, а лишь усугубляет. Такое мнение выразил эксперт и глава украинского департамента в компании REDD Intelligence Илья Тимченко в статье для американского журнала Foreign Policy.

Кабмин новости Украины Денис Шмыгаль
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