В начале года госдолг Украины вырос на сотни миллионов долларов

В течение января нынешнего года совокупный государственный долг Украины, по данным, которые опубликовало Министерство финансов, продолжил расти.
Совокупный государственный долг Украины в январе нынешнего года вырос почти на 500 миллионов долларов (0,53%) ‒ с 90,25 миллиарда до 90,74 миллиарда. Именно такие данные опубликовало Министерство финансов.
В гривневом эквиваленте этот показатель в первом месяце года вырос почти на 6,3 миллиарда гривен ‒ с 2 551,88 триллиона до 2 558,22 триллиона гривен.
В январе 2021 года прямой государственный долг Украины в долларовом выражении вырос на 0,49% ‒ до 80,29 миллиарда, а в гривневом ‒ на 0,2%, до 2,263 триллиона гривен.
Тем временем внешний прямой долг за прошедший месяц в долларах сократился на 0,45% ‒ до 44,31 миллиарда.
Гарантированный долг Украины в январе 2021 года увеличился на 0,97% ‒ до 10,45 миллиарда, в гривне ‒ на 0,61%, до 294,48 миллиарда гривен.
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Напомним, ранее сообщалось о том:
- Руководитель Министерства финансов Сергей Марченко в деталях рассказал о том, какого размера Украину ждут выплаты по ценным бумагам, которые выпустили под руководством Натальи Яресько после реструктуризации внешнего долга Украины в 2015-м.
- По словам чиновника, только в 2021-м Минфин должен выплатить по ценным бумагам 40 млн долларов США.
- В случае же, если ВВП Украины будет умеренно расти, то к 2040-м выплаты достигнут 22 млрд долларов США.