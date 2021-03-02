УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Зеленский ведет опасную финансовую политику - Foreign Policy

2 марта 2021, 12:00

В американском издании Foreign Policy утверждают, что украинские власти во главе с Владимиром Зеленским ищут способы обойти условия предоставления кредита МВФ.

Зеленский
Владимир Зеленский / УНИАН

Размер госдолга Украины постоянно возрастает, а финансовая политика властей страны во главе с президентом Владимиром Зеленского ситуацию ничуть не исправляет, а лишь усугубляет. Такое мнение выразил эксперт и глава украинского департамента в компании REDD Intelligence Илья Тимченко в статье для американского журнала Foreign Policy.

Как пишет автор, Международный валютный фонд (МВФ) согласен и далее выдавать кредиты Украине лишь при условии, что официальный Киев будет проводить реформы, которые в перспективе снизят зависимость украинского бюджета от международной финансовой помощи.

Однако, отмечает Тимченко, украинские власти ищут способы обойти условия МВФ. Эксперт считает, такую стратегию Украины опасной, поскольку она обостряет отношения Киева с США и странами Западной Европы (которые вместе являются основным источником средств для МВФ).

Кроме того, пишет Тимченко, из-за проблем в борьбе с коррупцией дальнейшие выплаты Украине со стороны МВФ могут оказаться под угрозой. Он считает, что Офис президента Зеленского не решается принимать решительные меры против системной коррупции ‒ в том числе и через слишком большей текучки кадров в этом ведомстве. Более того, вероятно, что нынешняя власть может оставить проблему госдолга на усмотрение будущих администраций.

Читайте такжеG20 не отнесла Украину к странам с замороженными долгами

Переговоры Украины с МВФ:

  • Миссия Международного валютного фонда 12 февраля завершила свою работу в Украине. Результаты дискуссии свидетельствуют о том, что Киев не получит новый транш от кредитного донора. Переговоры будут продолжаться в дальнейшем, однако на данный момент стороны не смогли договориться о новом пересмотре кредитной программы stand by, заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.
  • Киев не может получить новый транш в рамках программы сотрудничества с МВФ из-за проблем с законом о Высшем совете правосудия и аспектов, связанных с опасениями Фонда касательно вмешательства в работу Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
  • Для того, чтобы МВФ дал зеленый свет, также нужно принять внесенные в Раду поправки в закон об НБУ, финансовых учреждениях и отказе от государственного регулирования цен на энергетическом рынке, введенных этой зимой.
  • Как сообщал Минфин, совокупный государственный долг Украины в январе нынешнего года вырос почти на 500 миллионов долларов (0,53%) ‒ с 90,25 миллиарда до 90,74 миллиарда.
Владимир Зеленский кредит МВФ Министерство финансов новости Украины Офис президента
Сейчас вы просматриваете новость «Зеленский ведет опасную финансовую политику - Foreign Policy». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
В Украине назвали годовой тариф на газ для населения с 1 апреляВ Украине назвали годовой тариф на газ для населения с 1 апреля Повышение пенсий, понижение цены на газ: что украинцев ждет в мартеПовышение пенсий, понижение цены на газ: что украинцев ждет в марте У Зеленского объявили о требованиях Украины к МВФУ Зеленского объявили о требованиях Украины к МВФ У Зеленского назвали ключевое условие для получения нового транша МВФУ Зеленского назвали ключевое условие для получения нового транша МВФ Рекордно подорожавший продукт ждет новый рост ценРекордно подорожавший продукт ждет новый рост цен
Следующий материал

Последние новости

12:56
Аваков оценил вероятность военной операции России против Украины
12:55
Зеленский получил прививку от COVID-19
12:50
Солнце и тепло не задержатся: когда в Украину вернется похолодание Видео
12:42
Каре на ножке – идеальная женская стрижка после 40, которая молодит Фото
12:27
Гороскоп на 2 марта для всех: обманы врага и баталии с руководством Видео
Реклама
12:20
В России раскрыли планы по ситуации с исключением из Совета Европы Видео
12:18
В Виннице из-за вспышки коронавируса школы перевели на "дистанционку" Видео
12:17
СМИ узнали, где и когда вакцинируют от COVID-19 Зеленского Видео
12:09
Суд дал добро на задержание Шария Видео
12:06
Ученые бьют тревогу: коронавирус в Украине стал чаще убивать Видео
12:06
В Раде заработала сенсорная кнопка, запрещающая депутатам кнопкодавить Видео
12:00
Зеленский ведет опасную финансовую политику - Foreign Policy Видео
11:46
Этот вид спорта лучше всего справляется с высоким давлением Видео
11:29
Волонтер объяснил, почему нельзя называть вакцину CoviShield "г*вном" Видео
11:28
Порошенко вовремя не задекларировал покупку Прямого Видео
11:11
Степанов рассказал о самочувствии после прививки вакциной Covishield Видео
11:09
Увеличивает шанс прожить более 85 лет: какое качество развивать в себе Видео
10:40
Беларусь потребует у Литвы экстрадиции Тихановской Видео
10:40
Аннексия Крыма вскрыла всю бездарность Путина мнение
10:31
Глава Суспильного Аласания объяснил низкие рейтинги телеканала Видео
Реклама
10:29
В ВОЗ дали грустный прогноз насчет скорой победы над COVID-19 Видео
10:18
Повышают ли яйца холестерин: эксперты дали ответ Видео
09:56
Опоясывающий лишай: откуда он берется и кто в зоне риска Видео
09:45
Карантин снизил спрос на украинских заробитчан в Европе – эксперт
09:43
В Днепре пациент с COVID-19 перерезал себе горло
09:17
Лунный календарь стрижки волос на март 2021: счастливые дни Видео
08:58
В Берлине решились на диалог с США из-за санкций против Северного потока-2 Видео
08:44
"Лучше кормить своих, чем российских": Аваков рассказал, что нужно делать с олигархами Видео
08:40
Зеленскому нужно убить в себе дракона Порошенко мнение
08:16
Можно ли подхватить COVID-19 через вакцину - ответ инфекциониста Видео
07:42
Весна придет нескоро: синоптик уточнил прогноз погоды в Украине на начало марта Видео
07:40
Почему березовый сок зовется живой водой и как его пить, чтоб похудеть Видео
07:15
"Вкусненько": украинская блогерша снялась в прозрачном белье
07:01
Аваков рассказал, как Порошенко дал Медведчуку власть в Украине Видео
06:53
Две проблемы Зеленского мнение
06:36
Степанов объяснил, сорван ли план по вакцинации от COVID-19 в Украине Видео
06:30
В моду вернулись женские солнцезащитные очки кошачий глаз из 60-х Фото
06:01
В Украине планируют узаконить фрилансеров: что известно
05:27
Врач назвала самые вредные для тела утренние привычки Видео
05:03
В Нацсовете рассказали о новом ударе по "каналам Медведчука" Видео
Реклама
03:52
Чем лучше всего закусывать крепкий алкоголь - совет диетолога Видео
03:19
Эксперт объяснил, почему вакцина AstraZeneca проигрывает Moderna и Pfizer Видео
02:47
Автогаз в Украине резко подорожал Видео
02:14
"Классная жопка": Ирина Морозюк сняла штаны на откровенном фото
00:56
Комаровский назвал главные признаки воспаления легких
00:54
Климатолог рассказала о серьезных последствиях изменения климата в Украине Видео
00:26
Врач назвала самые опасные фрукты для организма Видео
00:19
В США объяснили, как собрались внедрять цифровой доллар Видео
01 марта, понедельник
23:59
Степанов обвинил коллаборантов COVID-19 в срыве вакцинации Видео
23:28
В Госдепе США рассказали, как будут противостоять резким действиям России Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять