Зеленский ведет опасную финансовую политику - Foreign Policy

В американском издании Foreign Policy утверждают, что украинские власти во главе с Владимиром Зеленским ищут способы обойти условия предоставления кредита МВФ.
Размер госдолга Украины постоянно возрастает, а финансовая политика властей страны во главе с президентом Владимиром Зеленского ситуацию ничуть не исправляет, а лишь усугубляет. Такое мнение выразил эксперт и глава украинского департамента в компании REDD Intelligence Илья Тимченко в статье для американского журнала Foreign Policy.
Как пишет автор, Международный валютный фонд (МВФ) согласен и далее выдавать кредиты Украине лишь при условии, что официальный Киев будет проводить реформы, которые в перспективе снизят зависимость украинского бюджета от международной финансовой помощи.
Однако, отмечает Тимченко, украинские власти ищут способы обойти условия МВФ. Эксперт считает, такую стратегию Украины опасной, поскольку она обостряет отношения Киева с США и странами Западной Европы (которые вместе являются основным источником средств для МВФ).
Кроме того, пишет Тимченко, из-за проблем в борьбе с коррупцией дальнейшие выплаты Украине со стороны МВФ могут оказаться под угрозой. Он считает, что Офис президента Зеленского не решается принимать решительные меры против системной коррупции ‒ в том числе и через слишком большей текучки кадров в этом ведомстве. Более того, вероятно, что нынешняя власть может оставить проблему госдолга на усмотрение будущих администраций.
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Переговоры Украины с МВФ:
- Миссия Международного валютного фонда 12 февраля завершила свою работу в Украине. Результаты дискуссии свидетельствуют о том, что Киев не получит новый транш от кредитного донора. Переговоры будут продолжаться в дальнейшем, однако на данный момент стороны не смогли договориться о новом пересмотре кредитной программы stand by, заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.
- Киев не может получить новый транш в рамках программы сотрудничества с МВФ из-за проблем с законом о Высшем совете правосудия и аспектов, связанных с опасениями Фонда касательно вмешательства в работу Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
- Для того, чтобы МВФ дал зеленый свет, также нужно принять внесенные в Раду поправки в закон об НБУ, финансовых учреждениях и отказе от государственного регулирования цен на энергетическом рынке, введенных этой зимой.
- Как сообщал Минфин, совокупный государственный долг Украины в январе нынешнего года вырос почти на 500 миллионов долларов (0,53%) ‒ с 90,25 миллиарда до 90,74 миллиарда.