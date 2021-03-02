Зеленский ведет опасную финансовую политику - Foreign Policy

Владимир Зеленский / УНИАН

Размер госдолга Украины постоянно возрастает, а финансовая политика властей страны во главе с президентом Владимиром Зеленского ситуацию ничуть не исправляет, а лишь усугубляет. Такое мнение выразил эксперт и глава украинского департамента в компании REDD Intelligence Илья Тимченко в статье для американского журнала Foreign Policy.

Как пишет автор, Международный валютный фонд (МВФ) согласен и далее выдавать кредиты Украине лишь при условии, что официальный Киев будет проводить реформы, которые в перспективе снизят зависимость украинского бюджета от международной финансовой помощи.

Однако, отмечает Тимченко, украинские власти ищут способы обойти условия МВФ. Эксперт считает, такую стратегию Украины опасной, поскольку она обостряет отношения Киева с США и странами Западной Европы (которые вместе являются основным источником средств для МВФ).

Кроме того, пишет Тимченко, из-за проблем в борьбе с коррупцией дальнейшие выплаты Украине со стороны МВФ могут оказаться под угрозой. Он считает, что Офис президента Зеленского не решается принимать решительные меры против системной коррупции ‒ в том числе и через слишком большей текучки кадров в этом ведомстве. Более того, вероятно, что нынешняя власть может оставить проблему госдолга на усмотрение будущих администраций.

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Переговоры Украины с МВФ: