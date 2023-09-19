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Какие продукты нужно купить на случай долгих отключений света: советы экспертов

Дмитрий Видоменко
19 сентября 2023, 09:46 обновлено 19 сентября, 09:46
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Украина может пройти зиму без отключений электричества – при условии, что Россия не будет атаковать объекты энергетики.
Консервы, баллон
На случай блэкаута стоит запастись консервами и газовым баллоном, говорят эксперты / коллаж Главред, фото УНИАН

Украинцы могут пройти зиму без отключений электричества – при условии, что Россия не будет атаковать объекты энергетики. Однако такое положение вещей маловероятно и обстрелы могут создать многим украинцам сложности с приготовлением горячей пищи – особенно тем, у кого дома установлена электроплита. Как рассказали в Visit Ukraine, выйти из ситуации помогут газовая горелка и запас продуктов.

Как говорят эксперты, самого небольшого газового баллона хватит на неделю для одного-двух человек. А баллоны емкостью от двух до десяти литров смогут "прокормить" гораздо больше людей в течение довольно длительного периода.

Такой запас газа лучше всего подходит для приготовления:

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  • каш;
  • макарон;
  • овсяных хлопьев.

Еда должна быть такой, чтобы ее можно было легко приготовить либо съесть без приготовления, советует блогер Кирилл "Ронин" Данильченко.

В частности, он советует украинцам запастись:

  • вермишелью "паутинка", которая "не требует варки – просто пять минут в кипятке;
  • овсяными хлопьями;
  • цукатами;
  • изюмом;
  • орехами;
  • семечками;
  • сухофруктами;
  • шоколадом;
  • энергетическими батончиками;
  • медом;
  • салом;
  • консервами (мясом, овощами и так далее).

"Горсть резаных томатов и паприки туда, соли и овощей, что угодно мясное – от джерки до баночки фарша или паштета. И готов котелок пюре в любом месте, где есть кипяток", – говорит Данильченко.

Будут ли отключения света в Украине осенью

Графики отключения света уже разработали в некоторых областях Украины. В случае атак на энергоинфраструктуру со стороны России веерные отключения могут применяться уже с 1 октября.

Будут ли отключать свет с 1 октября, рассказали в Министерстве энергетики. Как сообщили в ведомстве, несмотря на графики, электроэнергию отключать будут только в том случае, если российские войска нанесут удары по энергетической инфраструктуре.

В Укрэнерго рассказали, что будет со светом в сентябре-октябре. По словам главы правления компании Владимира Кудрицкого, подготовка к отопительному сезону идет по плану. Свет отключать не будут, однако ситуация может корректироваться из-за российских обстрелов.

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