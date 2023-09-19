Какие продукты нужно купить на случай долгих отключений света: советы экспертов

Украинцы могут пройти зиму без отключений электричества – при условии, что Россия не будет атаковать объекты энергетики. Однако такое положение вещей маловероятно и обстрелы могут создать многим украинцам сложности с приготовлением горячей пищи – особенно тем, у кого дома установлена электроплита. Как рассказали в Visit Ukraine, выйти из ситуации помогут газовая горелка и запас продуктов.
Как говорят эксперты, самого небольшого газового баллона хватит на неделю для одного-двух человек. А баллоны емкостью от двух до десяти литров смогут "прокормить" гораздо больше людей в течение довольно длительного периода.
Такой запас газа лучше всего подходит для приготовления:
- каш;
- макарон;
- овсяных хлопьев.
Еда должна быть такой, чтобы ее можно было легко приготовить либо съесть без приготовления, советует блогер Кирилл "Ронин" Данильченко.
В частности, он советует украинцам запастись:
- вермишелью "паутинка", которая "не требует варки – просто пять минут в кипятке;
- овсяными хлопьями;
- цукатами;
- изюмом;
- орехами;
- семечками;
- сухофруктами;
- шоколадом;
- энергетическими батончиками;
- медом;
- салом;
- консервами (мясом, овощами и так далее).
"Горсть резаных томатов и паприки туда, соли и овощей, что угодно мясное – от джерки до баночки фарша или паштета. И готов котелок пюре в любом месте, где есть кипяток", – говорит Данильченко.
Будут ли отключения света в Украине осенью
Графики отключения света уже разработали в некоторых областях Украины. В случае атак на энергоинфраструктуру со стороны России веерные отключения могут применяться уже с 1 октября.
Будут ли отключать свет с 1 октября, рассказали в Министерстве энергетики. Как сообщили в ведомстве, несмотря на графики, электроэнергию отключать будут только в том случае, если российские войска нанесут удары по энергетической инфраструктуре.
В Укрэнерго рассказали, что будет со светом в сентябре-октябре. По словам главы правления компании Владимира Кудрицкого, подготовка к отопительному сезону идет по плану. Свет отключать не будут, однако ситуация может корректироваться из-за российских обстрелов.
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