Какие продукты нужно купить на случай долгих отключений света: советы экспертов

Украина может пройти зиму без отключений электричества – при условии, что Россия не будет атаковать объекты энергетики.

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На случай блэкаута стоит запастись консервами и газовым баллоном, говорят эксперты / коллаж Главред, фото УНИАН

Украинцы могут пройти зиму без отключений электричества – при условии, что Россия не будет атаковать объекты энергетики. Однако такое положение вещей маловероятно и обстрелы могут создать многим украинцам сложности с приготовлением горячей пищи – особенно тем, у кого дома установлена электроплита. Как рассказали в Visit Ukraine, выйти из ситуации помогут газовая горелка и запас продуктов.

Как говорят эксперты, самого небольшого газового баллона хватит на неделю для одного-двух человек. А баллоны емкостью от двух до десяти литров смогут "прокормить" гораздо больше людей в течение довольно длительного периода.

Такой запас газа лучше всего подходит для приготовления:

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каш;

макарон;

овсяных хлопьев.

Еда должна быть такой, чтобы ее можно было легко приготовить либо съесть без приготовления, советует блогер Кирилл "Ронин" Данильченко.

В частности, он советует украинцам запастись:

вермишелью "паутинка", которая "не требует варки – просто пять минут в кипятке;

овсяными хлопьями;

цукатами;

изюмом;

орехами;

семечками;

сухофруктами;

шоколадом;

энергетическими батончиками;

медом;

салом;

консервами (мясом, овощами и так далее).

"Горсть резаных томатов и паприки туда, соли и овощей, что угодно мясное – от джерки до баночки фарша или паштета. И готов котелок пюре в любом месте, где есть кипяток", – говорит Данильченко.

Будут ли отключения света в Украине осенью

Графики отключения света уже разработали в некоторых областях Украины. В случае атак на энергоинфраструктуру со стороны России веерные отключения могут применяться уже с 1 октября.

Будут ли отключать свет с 1 октября, рассказали в Министерстве энергетики. Как сообщили в ведомстве, несмотря на графики, электроэнергию отключать будут только в том случае, если российские войска нанесут удары по энергетической инфраструктуре.

В Укрэнерго рассказали, что будет со светом в сентябре-октябре. По словам главы правления компании Владимира Кудрицкого, подготовка к отопительному сезону идет по плану. Свет отключать не будут, однако ситуация может корректироваться из-за российских обстрелов.

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