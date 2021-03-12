Киевлян предупредили о росте цифр в февральских платежках за отопление

За отопление в феврале 2021 года пришлось платить больше, чем за любой другой зимний месяц.
В феврале в Киеве среднемесячная температура, по сравнению с январем, снизилась на 2,2 °С, что привело к необходимости использования большего количества топлива для обогрева домов.
В итоге стоимость отопления выросла, говорится в сообщении пресс-службы столичного предприятия Киевтеплоэнерго.
Коммунальщики объяснили, что снижение температуры воздуха привело к тому, что в феврале для отопления домов использовалось на 6% больше тепла, чем в январе.
При этом отмечается, что стоимость отопления кубометра в домах, оборудованных приборами учета, при неизменном тарифе 1654,41 грн/1Гкал составляет в среднем 35 грн/кубометр, а в январе – около 33 грн/кубометр.
В сообщении подчеркивается, что среднемесячная температура в феврале была -4,7 °С, что является самым низким показателем за последние два года (на 2,2 °С ниже, чем в январе, и на 4 °С ниже, чем в декабре 2020 года).
В Киевтеплоэнерго обратили внимание на то, что в связи с этим за отопление в феврале 2021 года пришлось платить больше, чем за любой другой зимний месяц за последние два года.
Также привожится примерный расчет стоимости отполения многоквартирного дома в Голосеевском районе и квартиры с отапливаемой площадью в 56,1 кв. м:
Январь
- потреблено домом - 104,09 Гкал;
- потреблено квартирой - 1,1407 Гкал.
Февраль
- потреблено домом - 111,49 Гкал;
- потреблено квартирой - 1,2208 Гкал.
При неизменном утвержденном тарифе жители этой квартиры в феврале оплатят за отопление на 132 грн больше.
В Киевтеплоэнерго добавили, что суммарный долг жителей Киева за потребленное тепло возрос до 4,4 млрд грн.
В теплоснабжающей компании напомнили, что во время карантина пеня за несвоевременную оплату коммунальных услуг не начисляется. В то же время внимание должников обращается на то, что при заключении соглашения о реструктуризации долга во время карантина экономится около 30% в оплате пени и будущих судебных и исполнительных взносов.
Читайте такжеВ Кабмине объяснили, как платить за отопление на 50% меньше
Рост платежек за отопление в Украине:
- Ранее экономический эксперт Юрий Гаврилечко в комментарии Главреду заявил о том, что основная причина роста долгов по ЖКХ в превышении стоимости ЖКХ-услуг их реальной себестоимости.
- По его словам, в частности, долги за отопление растут, потому что стоимость тепла завышена примерно в четыре раза.
- Эксперт также пояснил, что исправить ситуацию можно, только приведя тарифы к рыночным условиям.