С новым дном: как украинцы перестали платить по ЖКХ и к чему это приведет

Украинцы стали вдвое реже платить за услуги ЖКХ / Wikipedia

Заканчивающийся через пару недель отопительный сезон продолжает увеличивать долги украинцев за коммунальные услуги.

По данным сервиса Опендатабот, в 2020 году было открыто 342 232 судебных производства против задолжавших за коммуналку, что вдвое больше в сравнении с 2019 годом (тогда их было 227 000 тысяч).

Львиная доля долгов, если верить статистике – за отопление. Как ее снижать и чего ждать дальше – Главред спрашивал у экспертов.

Тарифы превышают себестоимость услуг

Больше всего украинцы задолжали поставщикам тепла – в топе предприятий, подавших иски против украинцев, оказались горводоканалы Харькова, Полтавы, Львова и Николаева. Не менее тяжелая ситуация с задолженностью и в столице – по данным Киевтеплоэнерго, четверть потребителей города накопили более 4 миллиардов гривен долга за тепло и горячую воду.

Как объяснил Главреду экономический эксперт Юрий Гаврилечко , основная причина роста долгов – то, что тарифы ЖКХ-услуг значительно выше их реальной стоимости. По его словам, стоимость тепла завышена примерно в четыре раза.

Читайте такжеКонфискация жилья и запрет на выезд: как украинцев хотят наказывать за ЖКХ долги"Так происходит потому, что и стоимость газа у нас тоже, по меньшей мере, в 4 раза выше его себестоимости. Стоимость транспортировки газа в среднем по Украине в 20 раз выше экономически обоснованной. И эти цифры взяты не с потолка, так как Газпром по существующему контракту платит Нафтогазу 8 копеек за транспортировку 1 кубометра газа на 100 километров по украинской ГТС, а украинцам в большинстве регионов за доставку газа до дома предлагают заплатить 1,60 и выше", - говорит Гаврилечко и поясняет, что исправить ситуацию можно, приведя тарифы к рыночным условиям, при которых потребитель сможет квитанции оплатить.

Напомним, что в январе текущего года Госстат отчитывался о наличии у украинцев более 73 миллиардов гривен долгов по ЖКХ.

С Гаврилечко согласен директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко .

"Украинцы не привыкли жить в долг и в прошлые годы среднегодовой уровень платежей за коммунальные услуги не опускался ниже 94-96%. То, что происходит сейчас – прямое следствие неадекватных тарифов. Кроме того, что растет социальное напряжение, которое выливается в протесты с перекрытием трасс больно бьет по самим предприятиям ЖКХ-сектора, так как они недополучают средств за поставляемую им продукцию. Как следствие, они могут "экономить" - недогревать батареи, снижать давление газа и т.д, что само при такой стоимости услуг – ненормально", - сказал Главреду эксперт.

Управы на должников нет

Эксперты единогласны в том, что и в дальнейшем долги по ЖКХ, а вместе с ними и судебные производства против неплательщиков, будут только расти.

Во многом это связано с тем, что физической возможности отключать злостных должников от услуг того же централизованного отопления без решения суда на самом деле не существует. Не говоря уже о том, что отключение от ЖКХ, которым часто пугают должников, невыгодно самим коммунальщикам.

"Если в доме есть централизованное отопление и половина квартир не платит, весь дом отключить за неуплату невозможно. Единственный вариант – отключать "индивидуальщиков", которые отапливают свое жилье газом. Но в условиях рынка человек, которого отрезали от услуг ЖКХ, точно не вернется к прежнему поставщику. То есть облгазы в случае отключения теряют и клиента, и деньги, которые тот платил даже с учетом задолженности", - поясняет Сергиенко.

Читайте такжеНас бросили на растерзание: почему долги по ЖКХ растут гигантскими темпамиПо его словам, практика массового взыскания долгов по суду в нынешней ситуации тоже может оказаться малоэффективной. Ведь раньше коммунальщики, как правило, обращались в суд только в отношении тех должников, у которых были огромные суммы задолженностей. Но сейчас, когда не платят буквально миллионы и уровень платежей упал до 50%, поставщики услуг ЖКХ просто не смогут судиться сразу с половиной страны. Это, во-первых, невозможно сделать административно, а во-вторых, чревато еще большими бунтами со стороны населения.

"Уровень неплатежей будет только расти. У нас исторически задолженность всегда увеличивается в январе и феврале, потому закономерно, что в новой статистике мы снова увидим этот рост", - резюмировал Сергиенко.