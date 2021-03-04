Платежки за отопление в Украине завышены в 4 раза - эксперт

Тарифы на коммунальные услуги в Украине завышены в несколько раз / УНИАН

Основная причина роста долгов по ЖКХ в превышении стоимости ЖКХ-услуг их реальной себестоимости. Такое мнение в комментарии Главреду озвучил экономический эксперт Юрий Гаврилечко.

По его словам, в частности, долги за отопление растут, потому что стоимость тепла завышена примерно в четыре раза.

"Так происходит потому, что стоимость газа у нас тоже, по меньшей мере, в 4 раза выше его себестоимости. Тоже самое и с транспортировкой газа, стоимость которой в среднем по Украине в 20 раз выше экономически обоснованной. И эти цифры взяты не с потолка, так как Газпром по существующему контракту платит Нафтогазу 8 копеек за транспортировку 1 кубометра газа на 100 километров по украинской ГТС, а украинцам в большинстве регионов за доставку газа до дома предлагают заплатить 1,60 и выше", - говорит Гаврилечко.

Читайте такжеКонфискация жилья и запрет на выезд: как украинцев хотят наказывать за ЖКХ долгиЭксперт также поясняет, что исправить ситуацию можно, только приведя тарифы к рыночным условиям.

"Стоимость услуг ЖКХ в Украине в несколько раз превышает их себестоимость. И она совершенно не рыночная. И для того, чтобы это исправить, нужно приводить тарифы к рыночным условиям. То есть к таким, когда потребитель, исходя из своего уровня доходов, может оплатить эти услуги", - говорит Гаврилечко.

Ранее в Кабмине сообщили о том, кто может не оплачивать коммуналку.