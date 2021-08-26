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Киевлянам увеличили суммы в платежках за отопление: стала известна причина

26 августа 2021, 16:07
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Жители Киева массово жалуются на увеличение суммы в платежках за отопление вместо ее уменьшения.

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В Киеве потребителям увеличили суммы в платежках / ZIK.ua

В Киеве потребители коммунальных услуг начали массово жаловаться на увеличение суммы в платежках за отопление вместо ее уменьшения.

Как рассказал в своем Facebook глава Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий, это результат бездействия столичного предприятия КП Киевтеплоэнерго.

Увеличение сумм в платежках: в чем причина

Он подчеркнул, что Киевтеплоэнерго рекомендовали внести изменения в договоры с клиентами для дальнейшего применения методики расчета в соответствии с законом о жилищно-коммунальных услугах.

"Но Киевтеплоэнерго провело лишь пересчет, после которого в АМКУ начали поступать возмущенные обращения граждан об увеличении платежек… Правильным шагом было бы провести перерасчет и привести договоры в соответствие с новым законом, который дает больше прав потребителям", — сообщил Хмельницкий.

Сейчас АМКУ исследует вопрос надлежащего выполнения компанией рекомендаций комитета. При выявлении нарушений Киевтеплоэнерго могут оштрафовать на 10% от дохода за прошлый год.

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Коммунальщики объяснили неожиданное увеличение платежек

В свою очередь, в коммунальном предприятии Киевтеплоэнерго рассказали свою версию событий.

Тепловики отмечают, что платежи за отопление зависят от скорректированных показаний индивидуальных счетчиков, этажности дома и от отапливаемой площади мест общего пользования.

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Добавим, что КП Киевтеплоэнерго в июле 2021 года после получения рекомендаций Антимонопольного комитета Украины провело перерасчет тарифов на отопление для своих клиентов, после чего и увеличились суммы в платежках.

Напомним, ранее сообщалось о том, что за долги по ЖКХ в Украине вновь могут отключать потребителей от коммунальных услуг.

Это следует из поправок к закону "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни", одобренных Верховной Радой.

Как известно, ранее в Украине вводились ограничения на отключения населения от коммунальных услуг из-за задолженностей. Запрет действовал за в связи с эпидемией коронавируса.

viber
коммуналка ЖКХ отопление тарифы на отопление
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