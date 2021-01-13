Мэр объяснил, что будет с ЖКХ-тарифами в Киеве

Тарифы на отопление и горячую воду 2021 Киев менять не будет - Кличко / Факти - ICTV

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал сообщение о том, что отопление в Киеве подорожало на 19%, а горячая вода – на 16%.

Новость вчера была обнародована на сайте КГГА, а сегодня мэр поспешил заверить население, что тарифы остаются на прежнем уровне. Хотя основания для повышения тарифов у властей есть, заявил Кличко.

"Киев имеет обоснованные и утвержденные расчеты. Но в этом отопительном сезоне цена услуг на отопление и горячее водоснабжение не изменится! Жильцы многоквартирных домов будут платить за коммунальные услуги по тарифам еще 2019 года", – сообщил Кличко на брифинге.

Напомним, согласно распоряжению, обнародованном на сайте КГГА, тариф на услугу по поставке тепловой энергии для населения установлен на уровне 1 616,48 грн за 1 Гкал (с НДС). Он вырос на 19,2%.

Кроме того, тариф на поставку горячей воды для населения установлен на уровне 99,79 грн за 1 кубометр (с НДС). Повышение составило 16,1%.

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