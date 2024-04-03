Кто из украинцев может раньше времени уйти на пенсию: советы чиновников

Часть украинцев может выйти на пенсию значительно раньше своих ровесников- но для этого нужно пройти через определенную процедуру.

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Как уйти на пенсию раньше? / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Часть украинцев может выйти на пенсию ранее, чем их ровесники ‒ при условии, если они пройдут через определенную процедуру. Об этом говорится в объяснении Пенсионного фонда.

Однако украинцам разрешается выйти на пенсию не раньше, чем за 10 лет до достижения пенсионного возраста (это мужчинам) и не раньше, чем за 15 лет – женщинам.

Кто может выйти на пенсию досрочно?

Женщины, родившие 5 или более детей и воспитавшие их до 8 лет, а также матерей детей с инвалидностью.

Военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава правоохранительных органов, которые участвовали в боевых действиях или получили инвалидность в результате ранения.

Жены или мужчины военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава погибших правоохранительных органов при условии, что они не женились повторно.

Ликвидаторы последствий ЧАЭС или лица, исполняющие интернациональную обязанность.

Лица предпенсионного возраста, с которыми был расторгнут трудовой договор из-за их состояния здоровья.

Лица, работавшие в районах Крайнего Севера или аналогичных местностях.

Люди, страдающие редкими заболеваниями, в частности гипофизарным нанизмом (лилипутами), диспропорциональными карликами и другими.

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Какие документы нужно предоставить

Заявление о получении досрочной пенсии.

Удостоверение личности (оригинал и их копия).

Документы, подтверждающие стаж работы (трудовая книга) или другие документы, подтверждающие общий и льготный стаж работы.

Справка о присвоении индивидуального налогового номера (код РНОКПП).

Справка о доходах за страховой стаж работы. Справка должна содержать информацию за последние 60 календарных месяцев до 1 июля 2000 года и за весь период страхового стажа начиная с 1 июля 2000 года.

Также дополнительно могут потребоваться:

Справка о прибавках к пенсии.

Копии удостоверений, подтверждающих право на льготы.

Свидетельство о браке.

Справка из налоговой об отсутствии доходов (если лицо не работает).

Свидетельство о рождении ребенка.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) Пенсионный фонд Украины — центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой всеобщего обязательного государственного пенсионного страхования, проводит сбор, аккумуляцию и учёт страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объёме финансирование и выплату пенсий, социальных оплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль целевого использования средств Пенсионного фонда Украины.

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Как сообщал Главред, в апреле гражданам, достигшим 65-летнего возраста, пересчитают пенсии. Украинские пенсионеры, которые имеют полный страховой стаж и продолжают работать, могут также ожидать увеличения своих пенсионных выплат.

Также, ежегодная индексация пенсий, которая состоялась 1 марта, привела к повышению размеров пенсий для военных пенсионеров. Большие пенсии военные теперь получают и по инвалидности.

К тому же, в Украине с 1 апреля 2024 года минимальную пенсию повысят с 7,1 тысячи до 8 тысяч грн. Как говорится в материале портала "Обозреватель", в результате часть пенсий будут повышены с 2,840 тысячи до 3,2 тысячи грн.

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