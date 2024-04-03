УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Деньги

Кто из украинцев может раньше времени уйти на пенсию: советы чиновников

Дмитрий Видоменко
3 апреля 2024, 15:29
Часть украинцев может выйти на пенсию значительно раньше своих ровесников- но для этого нужно пройти через определенную процедуру.
пенсионер, монеты
Как уйти на пенсию раньше? / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Часть украинцев может выйти на пенсию ранее, чем их ровесники ‒ при условии, если они пройдут через определенную процедуру. Об этом говорится в объяснении Пенсионного фонда.

Однако украинцам разрешается выйти на пенсию не раньше, чем за 10 лет до достижения пенсионного возраста (это мужчинам) и не раньше, чем за 15 лет – женщинам.

Кто может выйти на пенсию досрочно?

  • Женщины, родившие 5 или более детей и воспитавшие их до 8 лет, а также матерей детей с инвалидностью.
  • Военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава правоохранительных органов, которые участвовали в боевых действиях или получили инвалидность в результате ранения.
  • Жены или мужчины военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава погибших правоохранительных органов при условии, что они не женились повторно.
  • Ликвидаторы последствий ЧАЭС или лица, исполняющие интернациональную обязанность.
  • Лица предпенсионного возраста, с которыми был расторгнут трудовой договор из-за их состояния здоровья.
  • Лица, работавшие в районах Крайнего Севера или аналогичных местностях.
  • Люди, страдающие редкими заболеваниями, в частности гипофизарным нанизмом (лилипутами), диспропорциональными карликами и другими.

видео дня

Какие документы нужно предоставить

  • Заявление о получении досрочной пенсии.
  • Удостоверение личности (оригинал и их копия).
  • Документы, подтверждающие стаж работы (трудовая книга) или другие документы, подтверждающие общий и льготный стаж работы.
  • Справка о присвоении индивидуального налогового номера (код РНОКПП).
  • Справка о доходах за страховой стаж работы. Справка должна содержать информацию за последние 60 календарных месяцев до 1 июля 2000 года и за весь период страхового стажа начиная с 1 июля 2000 года.

Также дополнительно могут потребоваться:

  • Справка о прибавках к пенсии.
  • Копии удостоверений, подтверждающих право на льготы.
  • Свидетельство о браке.
  • Справка из налоговой об отсутствии доходов (если лицо не работает).
  • Свидетельство о рождении ребенка.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ)

Пенсионный фонд Украины — центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой всеобщего обязательного государственного пенсионного страхования, проводит сбор, аккумуляцию и учёт страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объёме финансирование и выплату пенсий, социальных оплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль целевого использования средств Пенсионного фонда Украины.

Социальные выплаты в Украине - последние новости по теме

Как сообщал Главред, в апреле гражданам, достигшим 65-летнего возраста, пересчитают пенсии. Украинские пенсионеры, которые имеют полный страховой стаж и продолжают работать, могут также ожидать увеличения своих пенсионных выплат.

Также, ежегодная индексация пенсий, которая состоялась 1 марта, привела к повышению размеров пенсий для военных пенсионеров. Большие пенсии военные теперь получают и по инвалидности.

К тому же, в Украине с 1 апреля 2024 года минимальную пенсию повысят с 7,1 тысячи до 8 тысяч грн. Как говорится в материале портала "Обозреватель", в результате часть пенсий будут повышены с 2,840 тысячи до 3,2 тысячи грн.

Вас могут заинтересовать такие материалы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

пенсии пенсионеры Пенсионный фонд
Реклама

Главное за день

РФ готовит новую волну мобилизации: Зеленский назвал дату и раскрыл цель Кремля

РФ готовит новую волну мобилизации: Зеленский назвал дату и раскрыл цель Кремля

15:17 Украина
В НАТО анонсировали новый формат помощи Украине: что он предусматривает

В НАТО анонсировали новый формат помощи Украине: что он предусматривает

14:45 Мир
Путин хочет насолить Западу: Виталий Кулик – о легализации "Талибана" Россией

Путин хочет насолить Западу: Виталий Кулик – о легализации "Талибана" Россией

14:05 Интервью
Все главные новости

Популярное

Семья стыдится Олега Газманова - сын путиниста отрекся от отца 27508

Семья стыдится Олега Газманова - сын путиниста отрекся от отца

Хочет отобрать квартиру: Анастасия Волочкова воюет с родной дочерью 9841

Хочет отобрать квартиру: Анастасия Волочкова воюет с родной дочерью

Кому категорически нельзя ходить на кладбище: священник удивил ответом 8278

Кому "категорически нельзя" ходить на кладбище: священник удивил ответом

Обрюзглого и старого Цекало подловили на фото с молодой женой 3819

Обрюзглого и старого Цекало подловили на фото с молодой женой

Последние новости

15:53

Объем 188 млн евро: Финляндия даст новый пакет военной помощи Украине

15:51

Важный, но забытый: для чего нужен "тайный" люк в стиральной машинеВидео

15:48

Астафьева набрала 10 килограмм и показала, что делает с ними

15:36

Что будет, если вас укусил клещ: какая опасность для жизни

15:29

Кто из украинцев может раньше времени уйти на пенсию: советы чиновников

Россия к лету в состоянии собрать силы и начать наступление на Киев – генерал РоманенкоРоссия к лету в состоянии собрать силы и начать наступление на Киев – генерал Романенко
15:17

РФ готовит новую волну мобилизации: Зеленский назвал дату и раскрыл цель Кремля

15:06

Три смерти подряд: жена путиниста Певцова запустила себя и почти не выходит из дома

14:45

В НАТО анонсировали новый формат помощи Украине: что он предусматривает

14:36

Известная светская журналистка назвала самую "зашкварную" украинскую звезду

Реклама
14:17

"Провалий в Москве": появилась смешная пародия на скандальное интервью Повалий в РФ

14:05

Путин хочет насолить Западу: Виталий Кулик – о легализации "Талибана" Россией

13:55

"Много штурмовых групп": украинские военные раскрыли тяжелую ситуацию под Херсоном

13:54

Она все знает: Ксения Собчак пообщалась с Максимом Галкиным - детали

13:42

Там "настоящий ад": войска РФ прорываются к стратегическому городу - офицер НГУ

12:47

"Загружено 50 ракет": Гуменюк предупредила о массированном обстреле "Калибрами"

12:46

Молодая жена престарелого Петросяна перешла на мат и послала россиян

12:45

Почему в американских домах нет стиральных машин

12:39

Мокрый снег и +6 градусов днем: синоптик назвала дату серьезного похолодания

12:38

"Угроза ракетных и бомбовых ударов": в ВСУ предупредили об атаке со стороны Беларуси

12:29

Как сохранить молодость с помощью одного продукта: диетолог дала совет

Реклама
12:22

Есть риск краха линии фронта: в Politico описали мрачную картину для Украины

12:16

Драматический исход для Украины и Хорватии - букмекеры про Евровидение-2024

12:11

Церковный праздник 4 апреля: что запрещено делать в день преподобного Иосифа

11:58

"Удар неизбежен": в ГУР рассказали, когда уничтожат Крымский мост

11:55

РФ нацелилась на захват одного крупного города: генерал оценил угрозу

11:41

Настоящий гений: красавец-сын Галкина и Пугачевой потряс способностями

11:23

Превратят во второй Мариуполь: генерал ВСУ оценил угрозу оккупации Харькова

11:20

Россия в марте запустила по Украине более 3 тысяч авиабомб и 400 ракет - Зеленский

11:16

Ветер будет сносить с ног: в ряде регионов Украины объявлено штормовое предупреждение

10:52

"РФ ищет новые возможности": генерал раскрыл планы наступления россиян на Киев и Харьков

10:43

"Путин не сможет захватить Киев и покорить Украину": госсекретарь США сделал важное заявление

10:42

Китайский гороскоп на завтра 4 апреля: Козлам - нереальная удача, Собакам - разочарования

10:30

Россия накапливает силы для удара: в ВСУ предупредили о планах врага

10:29

Как сажать картошку с рыбой - колорадский жук и рядом не проползет

10:28

Оккупанты захватили Водяное и продвинулись в Ивановском — DeepState

10:13

Оккупанты могут пойти в наступление на юге: Машовец назвал города, которые под угрозой

09:57

Уже у Путина на подписи: у Филиппа Киркорова начались серьезные проблемы

09:57

"Существенный перелом" для Украины: в ISW оценили последствия ударов по Татарстану

09:24

На Тайване произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение, есть риск цунами

09:17

Путин "прокололся" с заявлениями о теракте в "Крокусе": в ISW указали на противоречия

Реклама
08:57

"Последние выборы в истории": Трамп пригрозил концом США

08:40

Найти ошибку на картинке за 5 секунд сможет только гений: удивительная оптическая иллюзия

08:32

Гороскоп на завтра 4 апреля 2024: Дев подведет желудок, Водолеи смогут все

08:10

РФ ночью атаковала 4 области дронами и одну – ракетами: детали

08:10

Кто организовал бойню в Крокусе?мнение

07:38

Предприняты "безотлагательные меры": у Байдена сказали, как будут помогать ВСУ

07:00

Атака дронов на РФ: в Курске вспыхнул масштабный пожар

06:10

Статистика войны: как изменилась средняя продолжительность жизни украинцевмнение

05:55

Головоломка для тех, у кого великолепное зрение: надо найти за 8 секунд обезьяну

05:30

"Выход по сценарию Пригожина": эксперт ответил, досидит ли Путин в Кремле до 2030 года

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчине
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новости
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Гороскоп
Лунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять