Пересчет пенсий в Украине: кто попал под повышение с 1 апреля

В Украине повысили пенсии двум категориям украинцев - тем, кто работает на заслуженном отдыхе, а также имеющим право на гарантированный размер выплаты.

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Кто попал под повышение пенсий с 1 апреля? / коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Украине с 1 апреля повысили пенсии двум категориям украинцам ‒ тем, кто продолжил работать и на заслуженном отдыхе, а также тем, кто имеет право на гарантированный размер выплаты. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда.

По словам чиновников, если по состоянию на 1 марта 2024 года приобретено не менее двух лет страхового стажа, то перерасчет осуществляется с учетом страхового стажа.

В то же время перерасчет будет произведен после того, как в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования поступят сведения об уплате единого взноса за I квартал 2024 года (срок подачи отчетов – до 10 мая). То есть ориентировочно в июне пенсионеры, которым будет произведен перерасчет, получат увеличенные размеры пенсионных выплат и доплату за предыдущие месяцы, начиная с 1 апреля.

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Кому увеличат пенсию с 1 апреля

Пенсии также повысят тем, кто выполнил нормы по стажу и достиг 65 лет. Закон гарантирует ‒ если вы не моложе 65 лет и у вас есть 35 лет (для мужчин) или 30 лет (для женщин) страхового стажа, то размер вашей пенсии не может быть меньше 40% минимальной зарплаты. Сейчас гарантированный размер пенсии – 2 840 грн (а с 1 апреля он составит 3200 грн).

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) Пенсионный фонд Украины — центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой всеобщего обязательного государственного пенсионного страхования, проводит сбор, аккумуляцию и учёт страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объёме финансирование и выплату пенсий, социальных оплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль целевого использования средств Пенсионного фонда Украины.

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Как сообщал Главред, в апреле гражданам, достигшим 65-летнего возраста, пересчитают пенсии. Украинские пенсионеры, которые имеют полный страховой стаж и продолжают работать, могут также ожидать увеличения своих пенсионных выплат.

Также, ежегодная индексация пенсий, которая состоялась 1 марта, привела к повышению размеров пенсий для военных пенсионеров. Большие пенсии военные теперь получают и по инвалидности.

К тому же, в Украине с 1 апреля 2024 года минимальную пенсию повысят с 7,1 тысячи до 8 тысяч грн. Как говорится в материале портала "Обозреватель", в результате часть пенсий будут повышены с 2,840 тысячи до 3,2 тысячи грн.

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