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Радоваться нечему: в Минфине ошарашили прогнозом по курсу доллара до конца года

2 июня 2020, 19:57

По словам профильного министра, в стране наблюдается определенные кратковременные факторы для укрепления государственной валюты, но их мало.

доллар, курс доллара
Министр сделал прогноз по курсу гривны к доллару / Фото pixabay.com

Курс гривны к доллару не может порадовать укреплением украинской валюты в 2020 года из-за неблагоприятной экономической ситуации в нашей стране.

Такой прогноз дал министр финансов Сергей Марченко и подчеркнул, что роста курса гривны до 35 или 40 грн за 1 доллар удалось избежать благодаря действиям Национального банка, пишут Факты.

По словам профильного министра, в стране наблюдается определенные кратковременные факторы для укрепления государственной валюты, но их мало.

"Но я бы не сказал, что мы достаточно крепки как экономика, чтобы укреплять свою валюту. В Украине сохраняется отрицательное сальдо торгового баланса, а официальный прогноз сальдо внешней торговли товарами и услугами — минус $8,3 млрд", - напомнил министр.

Курс гривны к доллару

Напомним, ранее главный экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар дал прогноз, что до конца года курс доллара продержится на отметке 27 грн+/-50 коп.

Финансовый аналитик Владимир Мазуренко считает, что курс доллара в Украине может застыть на одной отметке в 27-28 гривен за один "бакс", а потом американская валюта начнет расти в цене.

курс доллара гривна Сергей Марченко
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