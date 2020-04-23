Доллар в Украине дешевеет: сколько стоит валюта 23 апреля

Курс доллара к гривне немного упал / Фото pixabay.com

Курс доллара в Украине постепенно падает в цене, уже несколько дней подряд наблюдается тенденция к снижению цены американской валюты.

В частности, на четверг, 23 апреля, Национальный банк Украины снизил на три копейки курс доллара по сравнению с предыдущим банковским днем. Как свидетельствуют данные на сайте регулятора, курс доллара НБУ установлен на таком уровне: 27,0536 гривни за 1 доллар (-0,0279 грн). При этом курс доллара на 22 апреля составляет 27,0815 гривни за один "бакс".

При этом официальный курс евро зафиксирован на уровне 29,41 гривни - таким образом европейская валюта подорожала на 6 копеек за сутки.

Курс доллара НБУ на 23 апреля / bank.gov.ua

Курс доллара в банках

Покупка – 27,01 грн/долл

Продажа – 27,4 грн/долл

Курс евро в банках

Покупка – 29,10 грн/евро

Продажа – 29,65 грн/евро

Курс доллара в обменниках

Покупка – 27,1 грн/долл

Продажа – 27,4 грн/долл

Курс евро в обменниках

Покупка – 29,2 грн/евро

Продажа – 29,5 грн/евро

Напомним, финансовый аналитик Владимир Мазуренко дал прогноз относительно того, каким буде курс доллара в Украине в мае 2020 года.

Ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства опубликовало базовый консенсус-прогноз, каким будет курс доллара в Украине к концу 2020 года и в следующем году. В свою очередь, экономист Борис Кушнирук спрогнозировал, каким будет новый курс доллара в Украине.