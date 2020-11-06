Курс доллара в Украине резко упал после двухлетнего максимума

НБУ установил официальный курс доллара на 6 ноября / Фото Reuters

В пятницу, 6 ноября, официальный курс доллара резко опустился на 14 копеек по сравнению с предыдущим днем. На фоне выборов в США американская валюта дешевеет второй день подряд после двухлетнего максимума.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

Курс доллара НБУ установлен на уровне 28,3643 гривни за 1 доллар (- 0,1431 грн). При этом курс доллара НБУ на 5 ноября составлял 28,5074 гривни за 1 доллар.

Курс доллара НБУ на 6 ноября / bank.gov.ua

Доллар падает по отношению и к другим мировым валютам на фоне выборов президента США. Рынки подвержены сильной волатильности из-за неопределенности вокруг исхода голосования.

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Курс доллара в 2021 году