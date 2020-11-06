Курс доллара в Украине резко упал после двухлетнего максимума

Курс доллара установлен на уровне 28,36 гривни.
В пятницу, 6 ноября, официальный курс доллара резко опустился на 14 копеек по сравнению с предыдущим днем. На фоне выборов в США американская валюта дешевеет второй день подряд после двухлетнего максимума.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.
Курс доллара НБУ установлен на уровне 28,3643 гривни за 1 доллар (- 0,1431 грн). При этом курс доллара НБУ на 5 ноября составлял 28,5074 гривни за 1 доллар.
Доллар падает по отношению и к другим мировым валютам на фоне выборов президента США. Рынки подвержены сильной волатильности из-за неопределенности вокруг исхода голосования.
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Курс доллара в 2021 году
- 5 ноября 2020 года Верховная рада Украины приняла за основу проект государственного бюджета на 2021 год. Документ рассчитан на среднегодовом обменном курсе в 29,1 гривни за доллар.
- Прогнозный курс доллара на конец 2021 года составит 28,8 гривни за доллар.
Автор: Анна Багрий