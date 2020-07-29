Шмыгаль рассказал, будет ли доллар по 30 гривен

Доллара по 30 грн не будет - Шмыгаль / УНИАН

Кабинет министров не проводит переговоров с Нацбанком относительно политики ослабления национальной валюты до 30 грн за один американский доллар. Вопрос монетарно-денежной политики являются исключительной компетенцией регулятора.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал в ходе своего визита на Крюковский вагоностроительный завод, сообщает издание Сегодня.

По его словам, вопросы колебания курса правительство с НБУ не обсуждает, так как Нацбанк – самостоятельный регуляторный орган власти, поддерживающий стабильность национальной валюты.Читайте такжеКурс доллара взвинтят: эксперт предупредил о рисках резкой девальвации

"Такие вопросы с центробанком не обсуждаются. Национальный банк ведет собственную монетарно-денежную политику. Его основные цели согласно Конституции и закону – сохранение стабильности денежной единицы, стабильности финансовой системы, ценовой стабильности в государстве", – добавил глава правительства.

Напоследок Шмыгаль добавил, что вопросы стимуляции развития украинской промышленности не должны связываться с разговорами об искусственном повышении или занижении валюты.

"У нас курс регулируется рынком", - подчеркнул премьер.

Ранее экономист Андрей Новак объяснил, почему после назначения нового главы НБУ Украину ожидает девальвация и скачок доллара до 30 гривен.