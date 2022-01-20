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Метро по 22 гривны: в КГГА раскрыли планы по повышению цен на проезд

20 января 2022, 18:56
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В Киеве выросли расходы на перевозку коммунальных предприятий транспорта, подчеркнули в КГГА.

Киев,метро
В КГГА рассказали о повышении цен на проезд / УНИАН

Решение о пересмотре стоимости проезда в общественном транспорте Киева будет принято в соответствии с финансовыми возможностями бюджета столицы.

Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации на запрос журналистов портала Фокус.

На сегодняшний день, как говорится в ответе на запроc журналистов, экономически обоснованный тариф в столичном метрополитене составляет 22 гривны.

"С момента повышения тарифов до экономически обоснованного уровня в июле в 2018 году в экономике страны и столицы произошли объективные изменения, которые, с учетом других причин, привели к увеличению расходов на перевозку коммунальных предприятий транспорта. В соответствии с распоряжением исполнительного органа Киевской городского совета (Киевской городской государственной администрации) от 05.03.2020 № 399, тариф на разовую поездку в размере 8 гривен остается неизменным", — говорится в официальном ответе КГГА.

Повышение тарифов на проезд

В профильном Департаменте также напомнили, что в соответствии с проектом распоряжения, который был опубликован 16 ноября 2021 года, с 1 января текущего года планировалось повышение тарифов на проезд в общественном транспорте:

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  • 12 гривен — в случае оплаты с использованием многофункциональной электронной карты "Муниципальная карта "Карта киевлянина";
  • 20 гривен — без использования "Карты киевлянина".

В документе также было сказано, что в случае повышения тарифов проезд льготных категорий граждан оставался бы бесплатным.

"В настоящее время окончательное решение по проекту распоряжения (о повышении тарифов на проезд в метрополитене. — Ред.) не принято", — добавили в ведомстве.

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Напомним, ранее Кабинет министров Украины во время очередного заседания одобрил законопроект, который предполагает монетизацию льгот на проезд в общественном транспорте и коммунальные услуги.

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