Нацбанк ухудшил прогноз по инфляции в Украине: детали

В Нацбанке ухудшили прогноз по инфляции в Украине / УНИАН

Аналитики Нацбанка в значительной степени ухудшили прогноз инфляции в Украине в 2020-го с 5% до 6% и подтвердил его на уровне 5% на 2021/2022 годы.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы финансового регулятора.

"Инфляция умеренно ускорится в последующие месяцы и к концу 2020 года составит 6%, то есть останется в пределах целевого диапазона (5% плюс-минус 1 процентный пункт – Главред)", – отметили в НБУ.

По словам аналитиков регулятора, меры фискальной и монетарной политик, направленные на поддержание бизнеса и населения, лишь частично компенсируют падение потребительского спроса.

Однако, в Нацбанке полагают, что уровень потребительского спроса будет оставаться невысоким еще достаточно длительное время после завершения действия карантина по причине коронавируса.

Напомним, ранее украинский Кабмин обнародовал новый макроэкономический прогноз, в котором был повышен прогноз инфляции в 2020-м - с 5,6% до 11,6%. В документе сообщается, что уровень безработицы в Украине составит 9,4%, а среднемесячная заработная плата работников (брутто) - 10,7 тысяч гривен