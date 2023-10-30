Накручивают десятки и сотни тысяч за газ: кому грозят гигантские платежки

Как говорит эксперты, много квитанций приходят тем, у кого на газовом счетчике есть царапины, отверстия или любые другие повреждения.

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Украинцы массово жалуются на то, что им приходят космические платежки за газ / колаж: Главред, фото: pexels.com, ua.depositphotos.com

Украинцам довольно много приходит квитанций за газ ‒ с довольно большими переплатами. Как сообщает портал "Обозреватель", речь идет о десятках и даже сотнях тысяч гривен.

Как говорит эксперты, такие квитанции приходят тем, у кого на газовом счетчике есть царапины, отверстия или любые другие повреждения.

Несколько дней назад в Каменском Днепропетровской области суд обязал местного жителя заплатить "Днепропетровскгазу" 104 тысячи грн, фактически в виде штрафа. Причем потребитель сам обратился в газовую службу. В феврале 2023 года он пожаловался представителем оператора ГТС на повреждение счетчика. Но представители организации приехали через две недели. Счетчик действительно оказался поврежденным.

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"Был составлен акт выявления нарушений № 003011, протокол № 003011 о демонтаже счетчика газа и направлении для проведения внеочередной поверки и экспертизы (и акт о нарушении № DP 003011)", – говорится в материалах судебного дела № 2/336/2369/2023.

Счетчик сняли и отправили на экспертизу, и она подтвердила: прибор работал неисправно из-за повреждения. Комиссия доначислила 104 тысячи грн за газ ‒ якобы за период, когда мог быть испорчен прибор учета "голубого топлива". Кроме штрафа, ответчику пришлось заплатить 2,684 тысячи грн судебного сбора.

Такие решения, говорят эксперты, довольно распространенная практика. 24 октября суд в Запорожье рассмотрел иск "Запорожгаза" и обязал местного жителя заплатить "доначисленные" 107 тыс. грн. Сотрудник предприятия осмотрел счетчик и обнаружил нарушение: стекло на счетчике было повреждено. Этого оказалось достаточно, чтобы составить акт и потребовать заплатить огромную "доначисленную" сумму.

"По результатам экспертизы комиссия пришла к следующему выводу о несанкционированном вмешательстве: повреждение счетного механизма счетчика – между корпусом счетчика и корпусом счетного механизма имеется зазор (с правой верхней стороны счетного механизма и возле кронштейна для установки пломбы), образовавшийся в результате отгиба металлического каркаса счетного механизма от корпуса счетчика с целью вмешательства в работу счетного механизма", – сообщается в текстах материалов дела.

Куда чаще причиной судебных исков становится задолженность за газ. Как рассказывает житель Вишневого (Киевская область) по имени Тарас, после перехода от "Киевоблгазсбыта" в "Нафтогаз" он перестал оплачивать за "голубое топливо" старому поставщику. Однако уже задним числом платежки пересчитали, и теперь ему грозят иском.

"Пришло письмо от "Киевоблгазсбыта". На меня в суд подали за долг в 300 грн. Я проверил в Дії, вроде бы никаких решений судебных нет. Какой именно суд, я не нашел. Я хотел позвонить по номеру, который в письме указан, однако никто мне не ответил. Вот так и получается: "Нафтогаз" забрал себе всех нас на обслуживание, но никто нормально ничего не объяснил. У меня соседи вообще имели предоплату у "Киевоблгазсбыта". Писали письма, просили вернуть деньги. И что вы думаете? Кто-то что-то возвращает?", – возмущенно говорит мужчина.

Как говорят в "Нафтогазе", иногда задолженность возникает ошибочно. К примеру, если в назначении платежа не указать свой личный счет и адрес. Такие примеры не редкость. В этом случае нужно обращаться в компанию, предоставлять подтверждающие документы и ожидать погашения долга.

"Если долг возник из-за ошибочной оплаты, без указания номера счета, деньги фактически "застывают" и никуда не тратятся до выяснения, кто именно их прислал. Если клиент к нам обращается – проводим сверку, предоставляет подтверждающие документы – конечно, в таком случае мы переведем средства и долга не будет", – рассказали в госкомпании.

Коммунальные тарифы в Украине

Напомним, в Украине заявили о планах повысить для украинцев тарифы на газ и электроэнергию. Об этом говорится в официальном меморандуме к руководству Международного валютного фонда (МВФ).

"Мы твердо привержены реализации своевременной и амбициозной программы реформ, направленных на решение давних структурных проблем в энергетическом секторе, которые усугубились войной", - сообщалось в тексте.

в Минэнерго анонсировали повышение тарифов на электричество. С таким заявлением выступил заместитель руководителя ведомства Фарид Сафаров.

По словам чиновника, главная причина повышения тарифов на свет – нехватка денег для восстановления энергосистемы после ударов русских оккупантов и ее подготовке к зимнему периоду 2023/2024 годов.

С 1 июня 2023 года тариф на электричество для населения Украины вырос и составляет 2,64 за кВт-час.

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