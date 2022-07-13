"Не держите сбережения в гривне": экономист дал украинцам ценные советы в период войны

Экономист дал украинцам ценные советы в период войны / УНИАН, скриншот

В период войны украинцам не стоит держать свои сбережения в гривне. Экономическая ситуация в стране ухудшается с каждым днем.

Директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин в интервью Главреду отметил, что украинскую экономику ждет девальвация, инфляция, тем более, что рецессия уже идет во всем мире.

"Евро упал и фунт снижается, доллар растет. Опять-таки, сейчас великолепное время переходить на "зеленую энергетику", плюс наши атомные станции, гидроэлектростанции, ветряная энергетика. То есть это время как раз новых решений", - пояснил эксперт.

Соскин подчеркнул в сложившихся условиях нельзя держать свои сбережения в гривне.

"Во-первых, на востоке нечего сидеть - Николаев, Харьков, возможно Одесса. Есть критическая черта - города, которые надо покинуть. В том числе, Чернигов, Сумы, города вокруг Киева. Надо всем перемещаться в западную и юго-западную часть. Во-вторых, свои операционные затраты, конечно, можно держать в гривне. Расходные деньги, которые идут, оборотные средства (если заниматься бизнесом или чем-то еще). А если говорить о том, как сохранить деньги - это, конечно, золото, серебро и конвертируемые валюты: американский доллар, швейцарский франк, фунт стерлингов, евро", - посоветовал эксперт.

Напомним, что 12 июля 2022 года курс доллара к евро впервые за 20 лет торговался 1:1.

Как сообщают аналитики, евро упал до 20-летнего минимума и приблизился к паритету по отношению к доллару из-за опасений, что энергетический кризис оправит регион в рецессию, тогда как американская валюта поднялась из-за ожиданий, что Федеральная резервная система будет повышать ставки быстрее и дальше, чем другие страны.

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