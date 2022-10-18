Не по 60 грн за десяток: украинцам рассказали, когда будут адекватные цены на яйца

Украинцам рассказали, когда будут адекватные цены на яйца/ скриншот

Цены на яйца в Украине в некоторых регионах достигали отметки в 60 гривен, но все стабилизируется до конца октября, а в ноябре начнут снижаться.

Во время брифинга директор Союза птицеводов Украины Сергей Карпенко отметил, что в этом месяце ожидается увеличение предложений от промышленного сектора благодаря увеличению производства.

"Ведь предприятия начали восстанавливать свое поголовье в июне-июле. В октябре будет стабилизация цен на яйца, и ожидаем, что уже в ноябре будет снижение цен на полках магазинов", - отметил он.

По словам Карпенко, рост цены на яйца вызвали сезонные колебания количества продукции, уменьшение количества производителей яиц в предыдущие два года и полномасштабное вторжение РФ.

"Из-за того, что многие птицефабрики остались на оккупированных территориях, находились в зоне боевых действий, сегодня они не работают. Мы оцениваем уменьшение промышленного производства яиц под действием этого фактора где-то на 20%", - подчеркнул директор ассоциации.

Напомним, цены на продукты питания в Украине в сентябре 2022 года по сравнению с декабрем прошлого года выросли 27,4%. Как сообщает Государственная служба статистики (Госстат), это выше общей инфляции в Украине, которая составила 21,8%.

Также мы писали, что эксперты предупредили украинцев, что зимой в магазинах будут доступны все продукты, однако цены поднимутся еще больше.

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