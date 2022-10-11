Цены на продукты в Украине бьют рекорды: что подорожает к Новому году

Цены на продукты / УНИАН, pixabay

Цены на продукты питания в Украине в сентябре 2022 года по сравнению с декабрем прошлого года выросли 27,4%.

Как сообщает Государственная служба статистики (Госстат), это выше общей инфляции в Украине, которая составила 21,8%.

По данным статистического ведомства, среди продуктов больше всего подорожали:

фрукты - на 75,9%,

овощи - на 42,0%,

рыба и рыбопродукты - 37,6%,

сахар - на 32,5%,

хлеб и хлебопродукты - на 28,9%,

макаронные изделия - на 25,8%.

Кроме того, масло подорожало на 19,9%, мясо и мясопродукты - на 19,8%, хлеб - на 17,2%, сыр и творог - на 16,4%, подсолнечное масло - на 14,0%, молоко на 10,5%, яйца - 1,8%.

Какие продукты подорожают

"Даже если продукция будет закупаться за границей дешевле, внутри страны она будет продаваться по рыночной цене. И цены будут ориентироваться как раз на импорт. Сегодня овощи и так стоят на 40-60% дороже, чем в прошлом году, но ждать снижения цен точно не стоит", - отмечает аналитик Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Подорожание, по словам Пендзина, начнется с середины октября, а стоимость хранения овощей в специальных помещениях повысит их цену минимум на 10%.

"Правда, спрос на овощи может быть меньшим за счет того, что многие посадили и собрали хороший урожай, а многие уехали за границу", – отмечает Олег Пендзин.

Как говорят эксперты, из-за роста цен на яйца, подорожают кондитерские изделия и взлетит в цене хлеб.

Цены на продукты

Ранее Главред писал, что в Украине всерьез повысятся цены на продукты уже с началом осени нынешнего года, сообщил финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ.

По его словам, подорожание продуктов состоится потому, в частности, что в Украине временно оккупирована часть Херсонской и Запорожской областей.

Эксперты предупредили украинцев, что зимой в магазинах будут доступны все продукты, однако цены поднимутся еще больше.

Читайте также: