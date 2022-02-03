Нова Пошта изменила условия отправки посылок: что известно о новых тарифах

Новая Почта меняет тариф/ Униан

Компания Нова Почта приняла решение об изменении тарификации отдельных видов сервиса.

Как говорится в сообщении пресс-службы компании, изменения касаются тарифа на дополнительное место в одной накладной.

Снижение тарифов Новой почты

С 1 февраля Новая почта снижает тариф на дополнительное место в одной накладной.

Теперь для отправок установлены следующие доплаты:

до 2 кг - 10 грн (вместо 30 грн):

до 10 кг - 30 грн (вместо 50 грн);

до 30 кг - 70 грн.

Изменение тарификации на дополнительное место в накладной

В компании рассказали, что данное решение было принято после получения обратной связи от клиентов после изменения с начала года подхода к тарификации на каждое дополнительное место в одной накладной.

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Согласно ему, оценивается каждая посылка по отдельному тарифу: отправление, имеющее максимальный вес – по базовому, остальное – по сниженному.

"Такое решение принято, чтобы клиенты могли объединять свои посылки группированием в коробки большего размера или паллеты для оптимизации затрат на доставку. Однако обратная связь, полученная от клиентов, показала, что не во всех случаях есть такая возможность из-за индивидуальности бизнес-процессов", - отметили в компании.

Читайте такжеНовая почта изменила условия доставки: что нужно знать о новых тарифах

Ранее Новая почта приняла решение ввести акционный тариф, которым смогут воспользоваться клиенты в Украине.

Новая почта ввела акционный тариф на доставку посылок в почтоматы.

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