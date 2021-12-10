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Новые суммы за тепло и горячую воду: киевлян предупредили об изменении в платежках

10 декабря 2021, 15:19
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Абонплата за тепло и горячую воду будет указываться в платежке отдельными строками.

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В квитанциях абонплата за тепло и горячую воду будет указываться отдельно / ZIK.ua

В декабре 2021 года клиенты компании Киевтеплоэнерго получат платежки, в которых появятся новые строки с платой за абонентское обслуживание и функционирование систем отопления и горячего водоснабжения.

Нововведение о плате за абонентское обслуживание предусмотрено Законом "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения", сообщает пресс-служба компании.

Ранее за обслуживание и замену домовых счетчиков тепла и горячей воды жители платили в виде взносов, а теперь платеж включен в плату за абонентское обслуживание, сообщили в компании.

Новый платеж: что нужно знать

Абонплата за тепло и горячую воду будет указываться в платежке отдельными строками и отображаться ежемесячно.

Она включает расходы на обслуживание домовых счетчиков тепла, расходы, связанные с распределением и администрированием услуг. Максимальный размер абонплаты для одной столичной квартиры — 30,95 грн за услугу по поставке тепловой энергии и 33,74 грн за услугу по поставке горячей воды.

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Для домов, оборудованных приборами учета, в платежках клиентов также будут отражаться такие составляющие потребления тепловой энергии как функционирование систем отопления и горячего водоснабжения. Их будут отделять из общего объема тепловой энергии, потребленной домом в соответствии с методикой распределения между потребителями объемов потребленных в здании коммунальных услуг №315 от 22.11.2018 года.

Кроме того, согласно этой методике, у части клиентов появится строка с минимальной долей. Это касается владельцев квартир с индивидуальными счетчиками, которые несвоевременно передают показания, или передают такие, что близки или равны нулю. Новая строка отражает минимальную долю среднего потребления из общего объема потребленной тепловой энергии.

В Украине вырастут тарифы на доставку газ: когда и на сколько

Отметим, что с 1 января украинцам за доставку газа придется платить больше. Особенно тем домохозяйствам, которые расходуют много "голубого топлива".

Национальная комиссия в сферах энергетики и коммунальных услуг предложила поднять цены как минимум у 25 поставщиков, пишет Obozrevatel.

Если, к примеру, сейчас клиенты Закарпатгаза за каждый куб платят 2,136, то с 1 января цена может составить уже 2,388 грн. Если семья ежемесячно платит за 70 кубов газа и потребление не изменилось, то по пока еще действующим тарифом нужно было заплатить 149,5 грн, а по новым — 167,1 грн.

Для примера, тариф Черновцыгаза предлагают повысить с 2,136 до 2,568 гривны, Харьковгоргаза — с 0,42 до 0,516 гривны, а для Хмельницкгаза — снизить с 1,992 до 1,848 гривны.

Читайте такжеНовый взлет коммунальных тарифов: подорожает отопление, газ и электричество

Ранее сообщалось о том, что в октябре и ноябре 2021 года газопоставляющая компания Нафтогаз Украины будет поставлять природный газ бытовым потребителям по новой цене.

Согласно решению, Кабинет министров обязал победителя конкурса на поставщика "последней надежды" (Нафтогаз Украины) уравнять цены ППН с текущими ценами НАК на газ для населения и бюджетников.

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