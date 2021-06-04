"Нужна добрая воля Украины": Путин объяснил ситуацию с транзитом газа после запуска СП-2

Для транзита газа в Европу через территорию Украины в будущем нужна будет добрая воля Киева - Путин / Reuters

В предыдущие годы транзит российского газа через территорию Украины составлял до 200 миллиардов кубометров. РФ по контракту обязана прокачать до 40 млрд. куб.м топлива путем украинской ГТС в ближайшие 5 лет. Москва планирует увеличить поставки газа в Европу, поэтому будет возможность загружать украинскую трубу даже после запуска Северного потока-2. Однако для этого нужна добрая воля со стороны Украины, заявил российский президент Владимир Путин.

"У нас есть контракт с Украиной по поводу прокачки газа через Украину. Мы будем прокачивать в течение 5 лет до 40 млрд кубических метров. В лучшие годы прокачивали чуть ли не до 200, но если бы были нормальные отношения, то значительную часть и прокачивали бы через Украину", - рассказал он на Петербургском международном экономическом форуме.

Кроме того, по словам главы РФ, государство рассматривает возможность дополнительных поставок газа в Европу, поэтому существуют варианты, при которых украинская ГТС будет загружаться после того, как заработает Северный поток-2. Но для этого Москве придется договариваться с Киевом.Читайте такжеТранзит газа через Украину и запуск СП-2: в Киеве сделали резкое предупреждение России

"Есть возможность загружать ГТС Украины в будущем, даже после завершения контракта на транзит. Мы хотим этого, но нужна добрая воля Украины", - подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, 4 июня российский президент Владимир Путин заявил, что одна нитка газопровода Северный поток-2 уже проложена. Газпром уже готов наполнять газом трубопровод. Строительство второй нитки продолжается.

Северный поток-2 новости

Вашингтон частично отказался от санкций против Северного потока-2. Речь идет о том, что Госдеп США принял решение не вводить ограничения против компании Nord Stream AG – оператора газопровода – и ее гендиректора Матиаса Варнига.

По данным СМИ, США отказались от запуска санкций против СП-2 из-за планов по восстановлению отношений с Германией, которая заинтересована в достройке трубопровода.

В Белом доме заявляли, что Штаты не могут остановить строительство Северного потока-2, так как российский газопровод практически достроен.

Украина отреагировала на данную ситуацию обращением Верховной Рады к Конгрессу США с просьбой ввести санкции против всех юридических лиц, которые задействованы в строительстве СП-2.

Позже Штаты решили ввести новые санкции в отношении 13 суден, которые сооружают российский трубопровод Северный поток-2.