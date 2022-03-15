Облегчили "налоговое бремя" и не только: как Украина будет поддерживать бизнес в условиях войны

Зеленский заявил о начале налоговой реформы/ Офис президента

Правительство внедряет пакет решений, которые призваны поддерживать украинскую экономику в условиях войны.

Первым пунктом в этом списке является налоговая реформа, которая предусматривает, в частности, добровольную уплату единого налога для физических лиц-предпринимателей первой и второй группы. О начале налоговой реформы заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Первое. Начинаем налоговую реформу. Вместо НДС и налога на прибыль даем ставку 2% от оборота и упрощенный учет. Для малого бизнеса – а это первая и вторая группы ФОПов – ставим добровольную уплату единого налога. То есть если сможете – платите, не можете – нет вопросов", – сказал президент Украинского государства.

Вторым шагом станет максимальная дерегуляция бизнеса, отметил Зеленский.

Для всех бизнесов будут отменяться проверки. Это сделано для того, чтобы на территориях, где сейчас не происходят боевые действия, предприниматели могли вернуться к работе.

Условие лишь одно: вы обеспечиваете нормальную работу своего бизнеса в рамках украинского закона", – добавил президент.

По словам Зеленского, эти шаги являются лишь двумя начальными шагами налоговой реформы, которая призвана поддержать бизнес в условиях войны.

Раньше Зеленский сообщал, что из-за ситуации в стране власть приняла решение о введении специального пакета поддержки бизнеса.

Ранее руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко объяснил, что победа Украины зависит от четырех слов – план, координация, контроль, мобилизационные проекты.

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