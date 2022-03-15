Пока партнеры думают, Украина берет на себя весь удар – Подоляк / ОПУ

В то время, пока западные партнеры еще думают, Украина взяла на себя весь удар русской армии.

При этом другие государства с удивлением смотрят, насколько мужественно и эффективно обороняется наше государство. Об этом сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в видеообращении.

Он напомнил, что сегодня, 15 марта, уже 20-й день героического противостояния украинской армии российскому вторжению. По его словам, этого времени было достаточно, чтобы доказать всем, что мы непобедимы.

"У нас без изменений. Без изменений в том, что мы умеем воевать, и это уже все понимают, без изменений в том, что наши партнеры до сих пор с удивлением всё это смотрят, и до сих пор решают, готовы ли они брать такую ответственность, как берет Украина", – отметил Подоляк.

Советник руководителя ОП подчеркнул, что российская армия воевать практически не умеет – они умеют только противостоять безоружному мирному населению. Поэтому они бомбят гражданскую инфраструктуру и мирных граждан.

"Мы ведем переговоры, мы получаем результат, мы будем держать врага во всех направлениях. Он будет терять рассудок и дальше. И попытаются нас сломать – но это невозможно, вы уже это поняли. Потому что мы – Украина, потому что мы боремся за свою свободу и мы точно выиграем", – подчеркнул Подоляк.

Ранее в Пентагоне заявили, что Россия завела в Украину уже 100% войск, которые собрала для нападения. В США отмечают, что пока не фиксируется пополнение российского войска дополнительными силами или боеприпасами.

Также сообщалось, что российские войска применяют в Украине ту же тактику, которую ранее применяли в сирийском городе Алеппо. Захватчики стреляют по гражданским объектам, не дают доставлять гуманитарные грузы и срывают проведение эвакуации населения.

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