Из Украины сбежали 20 нардепов с начала войны

Александр Корниенко/ Лига.нет

После начала российского вторжения из Украины сбежали около 20 народных депутатов.

Об этом сказал вице-спикер Александр Корниенко в эфире телемарафона, пишет Цензор.НЕТ. Однако Корниенко отказался называть их фамилии.

По словам вице-спикера, эти народные депутаты и раньше имели коллаборационистскую позицию.

Напомним, еще перед вторжением России в Украину украинские СМИ обнародовали предоставленный правоохранителями список депутатов, которые спешно покинули территорию нашего государства. В списке 23 фамилии. Тогда президент Украины Владимир Зеленский призвал нардепов вернуться.

Также из-за вторжения РФ сбежал из-под домашнего ареста народный депутат от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктор Медведчук. Он оставил свой дом в Киеве, где должен был находиться под домашним арестом по решению суда. После этого советник министра внутренних дел Антон Геращенко предположил, что Медведчук может попытаться скрыться в России.

Перед этим скрылась из Украины жена Медведчука Оксана Марченко – она поспешно уехала из Украины в Беларусь.

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