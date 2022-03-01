Оператор Северного потока-2 может объявить о банкротстве из-за санкций / Reuters

Швейцарская компания Nord Stream 2 AG, построившая газопровод Северный поток-2 из России в Германию, рассматривает вопрос об объявлении банкротства из-за наложенных санкций.

Компания сотрудничает с финансовым советником по погашению некоторых своих обязательств и может официально начать процедуру банкротства в швейцарском суде уже на этой неделе. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на два анонимных источника.

При этом отмечается, что Nord Stream 2 AG не ответила на запросы Reuters о комментарии. В "Газпроме" от комментариев отказались.

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против Nord Stream 2 AG после того, как Россия признала "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Nord Stream 2 A зарегистрирована в Швейцарии и принадлежит российскому государственному газовому гиганту "Газпром". Газопровод Северный поток-2, с помощью которого хотели удвоить мощность перекачки газа из России в Германию, компания достроила в 2021 году.

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Nord Stream 2 AG уволила весь свой персонал в Цуге

Ранее стало известно, что компания-оператор газопровода "Северный поток-2" уволила весь свой персонал в швейцарском городе Цуг. Об этом рассказал начальник федерального департамента по экономическим вопросам, образованию и исследованиям Ги Пармелен, пишет DW.

"Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток-2" – была вынуждена уволить весь свой персонал в швейцарском городе Цуг в свете заморозки сертификации проекта в Германии и введения санкций США в отношении фирмы", – отмечается в сообщении.

Речь идет о более 140 сотрудниках.

Остановка сертификации Северного потока-2

Канцлер Германии Олаф Шольц 22 февраля на фоне ситуации с признанием Россией "ЛДНР" обратился в Минэкономики страны с целью отозвать у немецкого регулятора доклад по обеспечению энергобезопасности. Такой шаг блокирует дальнейшую сертификацию Северного потока-2 и введение в эксплуатацию трубопровода Газпрома.

Соединенные Штаты Америки поддержали остановку Германией сертификации Северного потока-2. Позже в США сообщили о невозможности запуска газопровода Северный поток-2. По словам представителя американской администрации высокого ранга, проект запущен не будет, потраченные на него 11 миллиардов долларов были потрачены впустую.

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