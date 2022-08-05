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Остались без стажа и могут лишиться пенсий: в Минсоцполитики рассказали, какие пенсионеры под угрозой

5 августа 2022, 13:11

В Минсоцполитики дали комментарий по поводу пенсионеров на оккупированных территориях. И в деталях объяснили, какая ситуация будет с выплатами.

Пенсия, купюра
В Минсоцполитики рассказали, какие пенсионеры под угрозой/ коллаж фото УНИАН

В настоящее время на временно оккупированных территориях находятся около 3 млн пенсионеров, о которых у украинских чиновников нет достоверных данных. Такую статистику в интервью озвучила руководитель Министерства социальной политики Оксана Жолнович.

"С 2014 года там находились 1 млн 277 тыс. пенсионеров, из них 1 млн 160 тыс. переназначились, то есть выезжали на подконтрольную территорию и подтвердили свой статус, а 117 тыс. человек не обращались, и мы не знаем, что с ними. С учетом новых оккупированных территорий таких пенсионеров около 3 млн", — сказала чиновница.

Но наиболее тревожной, говорит Жолнович, ей представляется ситуация с теми пенсионерами, которые не "переназначились" — за все восемь лет русской оккупации страховой стаж им не шел, даже если люди трудились на каких-то предприятиях.

"Пока они не платят единый социальный взнос, их страховой стаж не будет засчитываться ни в каком виде", — сказала министр.

Что касается верификации пенсионных выплат на вновь оккупированных территориях, министр отметила, что каким-то образом связь поддерживается. И, если есть информация о смерти человека, то Пенсионный фонд прекращает выплаты.

"И если мы увидим, что шесть месяцев мы начисляем, а движения средств по банку нет, мы приостанавливаем начисления. Именно приостанавливаем, потому что мы не знаем, может ли тот человек снять эти деньги, или с ним уже что-то произошло. А так пытаемся начислять, потому что все же резюмируем, что люди живы", — подытожила она.

Напомним, ранее представители ПФУ рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

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Автор: Егор Бунин
пенсии Минсоцполитика война России и Украины
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