Господству доллара может прийти конец - Goldman Sachs

Дополнительная эмиссия долларов вызовет инфляцию в будущем / Фото pixabay.com

В условиях пандемии коронавируса политика Федерального резерва США дополнительно печатать доллары с целью поддержать экономику страны вызывает "валютные опасения". А это, в свою очередь, может положить конец господству доллара.

Об этом заявили стратеги агентства Goldman Sachs, пишет Bloomberg.

Аналитики прогнозируют, что американский доллар может потерять статус резервной мировой валюты в результате резкого повышения цен на золото. Инвесторы беспокоятся, что дополнительная эмиссия долларов вызовет инфляцию в будущем, когда они будут уходить от доллара и активно приобретать золото.

"Золото является последней инстанцией, особенно в условиях, подобных нынешней, когда правительства обесценивают свои бумажные валюты и опускают реальные процентные ставки до рекордных минимумов", – отметил один из стратегов Goldman.

В настоящее время, по их словам, "существуют реальные опасения по поводу долговечности доллара США в качестве резервной валюты".

Читайте такжеЧто будет с экономикой Украины после пандемии: в Кабмине рассматривают три сценарияКак сообщал Главред, после соглашения ЕС о создании фонда восстановления экономики европейская валюта может укрепиться до 1,185 доллара за евро. А справедливой стоимостью в долгосрочной перспективе считают уровень 1,24 доллара за евро. Об этом говорится в прогнозе Credit Agricole. Отмечается, что это напрямую повлияет на Украину.

В частности, к началу лета более 12% госдолга было номинировано в европейской валюте – 271 млрд грн в гривневом эквиваленте. Отмечается, что укрепление евро повысит расходы госбюджета на обслуживание этой части долга и наоборот.