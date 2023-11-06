Пекари предупредили украинцев о возможном скачке цен на хлеб: что произошло

Производители хлеба будут вынуждены повышать цены на свою продукцию в случае увеличения тарифов на электроэнергию.

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Хлеб, монеты / коллаж Главред, фото УНИАН

Производители хлеба будут вынуждены повышать цены на свою продукцию в случае увеличения тарифов на электроэнергию. Об этом заявил вице-президент Ассоциации пекарей Украины Александр Тараненко, комментируя намерение профильного органа (НКРЭКУ) повысить предельные цены (так называемые прайс-кепы) на рынке электроэнергии, сообщает портал "Телеграф".

"Для хлебопекарной промышленности изменение тарифов повлечет за собой увеличение затрат на производство. Мы не можем ограничить производство периодом с низкими тарифами. Существенную часть процесса производства будем вынуждены осуществлять во время действия максимальных тарифов. Этот отдельно взятый фактор вряд ли станет причиной значительного роста отпускных цен, но если наряду с увеличением тарифов на электроэнергию увеличатся и другие расходы, а это вероятно, то я не исключаю определенного подорожания хлебобулочной продукции", — говорит он.

Дело в том, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предложила увеличить количество часовых зон и повысить предельные цены (прайс-кепы) на электроэнергию на рынке на сутки вперед на 4-23% в зависимости от времени суток.

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В последний раз регулятор пересматривал прайс-кепы летом 2023 года, подняв верхние ценовые ограничения на 40-75% (это сразу же привело к тому, что цены на электроэнергию увеличились на треть.

Цены на продукты и напитки в Украине

Напомним,как ранее сообщал Главред, в Украине значительным и заметным образом подешевела белокочанная капуста.

В то же время, осенью в Украине подорожают практически все основные продукты питания. Такое мнение высказал советник директора агропромышленного комплекса львовского оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Иван Стефанишин.

Также, в Украине заметно подорожали куриные яйца. На данный момент десяток яиц марки "Наседка" стоит в среднем 48,5 грн (почти на 3 грн превышает среднюю цену августа в 45,82 грн).

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