Пересчет пенсий в июне: кто будет получать доплату в 570 грн

С июня пересчитали пенсии для части работающих украинцев на заслуженном отдыхе. Прибавку в 570 грн получат те, кто раньше получал около 10 тысяч грн пенсии.

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Кто имеет право на летнюю доплату к пенсии? / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

В июне нынешнего года пересчитали пенсии для части украинцев, которые их уже оформили, но продолжают трудиться. Об этом говорится в материале портале "Обозреватель".

Как говорят чиновники, прибавку в 570 грн получат те, кто до повышения получал около 10 тысяч грн пенсии.

Но июньский перерасчет пенсий коснется только части работающих. Согласно последним данным, из 10,4 млн пенсионеров продолжают работать 2,7 млн человек. И вот они имеют право на перерасчет выплаты по формуле каждые два года.

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Дело в том, что в формуле расчета пенсии есть стаж. Если человку назначили пенсию, но он продолжил работать – через два года ему следует обновить данные о стаже и провести перерасчет. Еще одно обязательное условие – человек должен приобрести дополнительные неучтенные 24 месяца стажа (по состоянию на 1 апреля 2024 года). Тогда уже с июня будет произведен перерасчет выплаты.

К примеру, если у человека было 35 лет стажа и расчетный размер пенсии составлял 7 тысяч грн, то после повышения ваша пенсия составит 7,4 тысячи грн. Кроме того, он должен получить дополнительно 800 грн за апрель и май. Если пенсия человека с 35 годами стажа составляет 10 тысяч грн, то после повышения он получите уже 10 571 грн (еще 1142 грн он получит за май и апрель).

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) Пенсионный фонд Украины — центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой всеобщего обязательного государственного пенсионного страхования, проводит сбор, аккумуляцию и учёт страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объёме финансирование и выплату пенсий, социальных оплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль целевого использования средств Пенсионного фонда Украины.

Пенсии в Украине - последние новости

Напомним, что в Украине повысят пенсии на 2,3 тысячи грн. В Украине с 1 января 2024 года значительно увеличится максимальная пенсия. Ее размер составит 23 610 грн, что на 2 680 грн больше, чем в 2023-м.

Кабмин утвердил проект бюджета на 2024-й. Кабинет Министров закончил процесс разработки госбюджета Украины на 2024 годы до первого чтения в Раде, сообщил премьер Денис Шмыгаль.

Чиновники объяснили, кто под угрозой - много ли украинцев рискуют лишиться пенсии. Полноценную выплату пенсий могут принципиально остановить, если украинец не использует свой банковский счет более 6 месяцев.

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