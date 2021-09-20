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Платить за газ в 1,5-2 раза больше: эксперты предупредили украинцев об опасности

20 сентября 2021, 12:21
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Есть опасность, что украинцы могут при получении платежки за газ обнаружить, что в квитанции указан либо полуторный, либо двойной тариф, говорят эксперты.

Газ
Эксперты предупредили украинцев об опасности / УНИАН

Есть весьма высокая вероятность того, что украинские потребители могут при получении платежки за газ обнаружить, что в квитанции указан либо полуторный, либо двойной тариф. Об этом сообщает портал Факты со ссылкой на мнение экспертов.

Такое положение вещей сложится в том случае, если законтрактованный поставщик газа не может выполнить обязательства, и потребителя переведут к "поставщику последней надежды".

Разница в тарифах у традиционного газопоставщика и поставщика "последней надежды" может отличаться в 1,5−2 раза. К примеру, "Нафтогаз", который стал поставщиком последней надежды для 600 тысяч домохозяйств, установил на сентябрь тариф 12 гривен за кубометр, а в октябре еще раз его пересмотрит. Тем временем у некоторых компаний месячные тарифы на газ составляют около 7-8 гривен за кубометр. Даже у "Нафтогаза" в годовом и сезонном тарифе заложена цена 7,96 гривен/кубометр.

Поставщик "последней надежды " обеспечивает газом потребителей, если предыдущий оператор прекратил деятельность, объявил себя банкротом или по иным причинам не может выполнять обязательства. Компания, пришедшая на замену, гарантирует поставки в течение 60 дней, а за это время потребитель должен найти нового поставщика. Если такой не найдется, газоснабжение будет прекращено.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине ожидается повышение цены на газ. В связи с этим говорят эксперты, отопление должно подорожать в среднем на 15-20%.

Экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко допустил, что Украина с вероятностью 99 процентов столкнется с проблемами в вопросе генерации электроэнергии из-за недостающих трех миллионов тонн угля.

"И нам придется просить электроэнергию знаете у кого. Мы, к огромному сожалению, подставились. И в этой ситуации я не исключаю, что, в зависимости от температуры зимой, в декабре-январе может быть ситуация, когда физически не будет хватать объемов газа", - уверен он.

В то же время Кабмин анонсировал существенное подорожание электроэнергии для украинцев. экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко заявил, что Украина оказалась в невыгодном положении после взлета цен на газ.

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