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Плюс 3 тысячи грн: эксперты назвали пенсионеров, которым серьезно увеличили пенсии

24 июля 2022, 14:07

В то же время, говорят отраслевые эксперты, средняя пенсия в Украине по состоянию на июль 2022 года установлена на показателе в 4437 гривен.

Пенсия, трудовая
Эксперты пенсионеров, которым серьезно увеличили пенсии / УНИАН / ua.depositphotos.com

В Украине после июльского повышения выплаты пенсий украинским пенсионерам в среднем выросли на 45,40 грн. Но, как пишет портал На пенсии, доход бывших военных в течение последнего года вырос на три тысячи гривен (фактически в полтора раза)

То бишь, на данный момент, средний размер военных пенсий составляет около 9 тысяч грн.

В то же время, средняя пенсия в Украине по состоянию на июль 2022 года равна 4437 грн. По сравнению с показателем июля 2021 года она выросла всего на 17%.

Во время недавнего пересчета пенсий, который начался 1 июля, выплаты украинских пенсионеров изменились так:

  • минимальная пенсия — увеличилась на 93 грн, сейчас составляет 2027 грн;
  • минимальная пенсия для шахтеров — на 279 грн, сейчас составляет 6082 грн;
  • минимальная пенсия для членов семей военнослужащих, потерявших своего кормильца — на 186 грн, сейчас ‒ 4054 грн;
  • максимальная пенсионная выплата — на 930 грн, сейчас составляет 20270 грн;
  • доплата за сверхурочный стаж — на 93 копейки, до 20,27 грн за каждый год.

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Напомним, ранее представители ПФУ рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

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Автор: Егор Бунин
пенсии новости Украины война России и Украины
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