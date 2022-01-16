Почти 70 гривен за пачку: в Украине взлетели цены на сигареты

Цены на сигареты / pixabay

В 2021 году цены на сигареты в среднем выросли на 13-15%. А на некоторые виды, средняя цена достигла почти 70 гривен за пачку.

По данным Госстата за последние 12 месяцев, средняя стоимость сигарет с фильтром отечественных марок с 44,40 грн за пачку поднялась на 15% до 51,07 грн.

Табачные изделия с фильтром медиум-класса стоили в начале прошлого года 51,55 грн, а уже в конце года 59,03 грн - 14% дороже.

Сигареты с фильтром премиум-класса поднялись в среднем на 13%: с 59,19 грн за упаковку до 66,96 грн.

Отмечается, что сигареты без фильтра стоили в январе прошлого года 39,35 грн, а уже в новый год вошли со стоимостью 45,38 грн, что на 15% больше.

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Напомним, впервые Минэкономики предложило повысить минимальные отпускные цены на некоторые виды алкогольных напитков.

Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.

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