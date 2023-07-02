Получить скидку на 50% на коммуналку: кто из украинцев имеет право

В Украине отдельные уязвимые категории населения (в первую очередь, многодетные семьи) имеют право на льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом говорится в заявлении ПФУ (Пенсионного фонда Украины).
Как говорят чиновники, льготы предоставляются многодетным семьям вне зависимости от вида жилья и формы собственности на него.
Также говорится, что семьям, которые воспитывают трех и более детей, предоставляется пятидестипроцентная скидка:
- на оплату жилья в пределах норм, которые предусмотрены законодательством (21 квадратный метр общей площади жилья на каждого члена семьи, который постоянно проживает в жилом помещении ‒ и дополнительно 10,5 квадратных метра на семью);
- на использование коммунальных услуг (газоснабжение, электроснабжение и другие услуги), а также стоимость сжиженного баллонного газа для бытовых нужд (в пределах норм и социальных нормативов, определенных Кабмином);
- на стоимость топлива (в случае, если соответствующие дома не имеют центрального отопления).
Как сообщают в ПФУ, указанная льгота может быть предоставлена при условии, что размер среднемесячного совокупного дохода семьи за предыдущие шесть месяцев ‒ исходя из расчета на одного члена семьи ‒ не превышает размера дохода, который дает право на получение налоговой социальной льготы (в 2023-м ‒ 3760 грн).
Напомним, ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.
Немногим позднее министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.
Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.
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