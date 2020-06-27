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Всемирный банк выделил Украине приличную сумму - на что пойдут деньги

Во Всемирном банке решили поддержать госбюджет нашей страны.

27 июня 2020, 23:27
Всемирный банк, деньги, Украина
Всемирный банк выделил средства Украине / rusvesna.su

Всемирный банк принял решение предоставить нашей стране $350 млн в рамках первого займа на экономическое восстановление и поддержку реформ.

Об этом сообщается на сайте Всемирного банка.

"Пандемия COVID-19 вызвала стремительный экономический спад, который сказался на доходах простых украинцев и малого бизнеса, и создал дополнительную нагрузку на государственный бюджет. В рамках этого займа на политику развития предоставляется $350 млн на поддержку государственного бюджета в трудные времена", – заявил директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Аруп Банерджи.

Отмечается, что эти средства должны пойти на:

  • укрепление земельного и кредитного рынков путем создания эффективного рынка сельскохозяйственных земель и урегулирования проблемных кредитов в государственных банках;
  • поддержку демонополизации и антикоррупционных институтов, а также реструктуризацию газового сектора;
  • усиление системы социальной защиты для поддержки пожилых людей, которые особенно уязвимы к COVID-19.

Эта помощь является одним из двух запланированных займов. Как ожидается, вторая часть будет направлена "на оказание поддержки в разработке дополнительного законодательства в сфере земельной реформы и дальнейшее усиление пенсионных выплат уязвимому населению".

Ранее во Всемирном банке заявили, что пандемия китайского коронавируса приведет к самому глубокому спаду в экономике со времен Второй мировой войны. Причиной этому стало введение масштабных и быстрых мер по сдерживанию распространения COVID-19.

Как сообщал Главред, ранее президент Всемирного банка Дэвид Малпасс озвучил свой (и весьма пессимистичный) прогноз по поводу ситуации, в которую угодит мировая экономика по причине коронавируса.

Всемирный банк кредит помощь новости Украины
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