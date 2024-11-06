После победы Трампа на выборах: доллар взлетел до годового максимума

Трамп пообещал снизить налоги и ввести большие пошлины на импорт.

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Выборы в США / коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, pixabay

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Доллар вырос до самого высокого уровня за последний год после победы Трампа

Политика Трампа будет удерживать процентные ставки в США на высоком уровне

После победы Дональда Трампа на выборах в США доллар достиг самого высокого уровня за последний год. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что это привело к резкому росту доходности казначейских облигаций, поскольку предполагается, что политика Трампа будет удерживать процентные ставки в США на высоком уровне.

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Как сообщает издание, хотя Трамп и "выступает за ослабление доллара", инвесторы считают, что его политика будет разгонять инфляцию и замедлит темпы снижения ставок Федеральным резервом, "что в конечном итоге будет способствовать укреплению доллара".

Также отмечается, что Трамп пообещал снизить налоги и ввести большие пошлины на импорт. Что "нанесет ущерб валютам некоторых крупнейших торговых партнеров Америки".

"Доллар вырос до самого высокого уровня за последний год после победы Дональда Трампа на выборах президента США. ... Индекс Bloomberg поднялся на 1,7%, больше всего за последние четыре года, достигнув самого высокого уровня с ноября 2023 года", - говорится в сообщении.

Издание Bloomberg Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Выборы в США - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, американский политик Дональд Трамп, который участвовал в выборах США объявил о своей победе лично. По его словам, теперь он стал и 45-ым и 47-ым президентом Соединенных Штатов и пообещал, что его новое президентство станет золотым веком для всей Америки.

Как пишет The New York Times, Республиканская партия получает по меньшей мере два места, которые ранее были за демократами и обеспечивали им контроль над палатой с минимальным преимуществом 51-49.

Вице-президент Камала Харрис воздержалась от речи по результатам выборов несмотря на собрание ее сторонников на празднование в Университете Говарда, где она училась.

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