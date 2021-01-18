Повышать цены пообещали ежемесячно: в Украине дорожают билеты на поезда

Стоимость билетов в Украине меняется - цены на ЖД-билеты / УНИАН

Купить билет на поезд станет дороже уже с марта: украинцев ожидает очередное повышение, причем ежемесячное.

Как будут дорожать билеты на поезда – какие цены на ЖД-билеты ждать украинцам, а также когда Укрзалізниця избавится ли от старых вагонов, рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Планируется, что с марта ежемесячно будут делать индексацию по 2%", — сообщил в эфире Сніданку з 1+1 чиновник.

Читайте также"Вода ручьем, мокрая постель": в поезде Киев-Ворохта вещи примерзли к окнуИндексировать Укрзализныця планирует стоимость билетов на убыточных маршрутах.

Заодно Криклий посоветовал, как сэкономить до 40% на покупке билетов – покупать билеты заранее.

По его словам, до конца 2021 года планируется обновить до 100 вагонов подвижного состава Укрзализныци, так как пока тот в "не очень хорошем состоянии". Также запланировано обновление станций и остановок поездов.

Укрзалізниця и ЖД-билеты: новости