Повышать цены пообещали ежемесячно: в Украине дорожают билеты на поезда

Укрзалізниця запланировала индексацию тарифов на пассажирские перевозки.
Купить билет на поезд станет дороже уже с марта: украинцев ожидает очередное повышение, причем ежемесячное.
Как будут дорожать билеты на поезда – какие цены на ЖД-билеты ждать украинцам, а также когда Укрзалізниця избавится ли от старых вагонов, рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
"Планируется, что с марта ежемесячно будут делать индексацию по 2%", — сообщил в эфире Сніданку з 1+1 чиновник.
Читайте также"Вода ручьем, мокрая постель": в поезде Киев-Ворохта вещи примерзли к окнуИндексировать Укрзализныця планирует стоимость билетов на убыточных маршрутах.
Заодно Криклий посоветовал, как сэкономить до 40% на покупке билетов – покупать билеты заранее.
По его словам, до конца 2021 года планируется обновить до 100 вагонов подвижного состава Укрзализныци, так как пока тот в "не очень хорошем состоянии". Также запланировано обновление станций и остановок поездов.
Укрзалізниця и ЖД-билеты: новости
- Глава Укрзализныци пожаловался на урезанную зарплату в 625 тысяч гривен. Владимир Жмак заявил, что получает зарплату ниже рыночного уровня.
- Железнодорожные билеты теперь можно купить в Viber и Telegram. Главред писал, как это сделать. Для заказа уже доступны билеты на скоростные поезда Интерсити+ и их расписание.
- Напомним, в 2020 году Укрзалізниця планировала провести индексацию тарифов на пассажирские перевозки. В частности, с 1 марта 2020 года предусматривалась ежемесячная индексация тарифов на пассажирские перевозки на 2%, указывалось в проекте финансового плана компании.