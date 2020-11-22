Повышение пенсий: кто из украинцев получит надбавки в декабре / УНИАН

Уровень пенсий в Украине будет повышен уже в декабре нынешнего года. Минимальные выплаты увеличатся до 1769 гривен.

Об этом заявил советник министра социальной политики Украины Николай Шамбир в эфире одного из украинских телеканалов. По его словам, в декабре стоит ожидать прибавки тем украинцам, у кого нет трудового стажа 30-35 лет и кто не получил доплат в сентябре.

Кроме того, по словам Шамбир, в декабре нынешнего года минимальная пенсия поднимется с 1712 гривен до 1769 гривен (это связано с повышением минимального прожиточного минимума).

"Это повышение пенсии получили те, кто имеет страховой стаж 30-35 лет, соответственно, женщины и мужчины. И у которых пенсия меньше 2 тысячи гривен. Соответственно, до 2000 у них было повышение. В декабре произошло повышение прожиточного минимума с 1712 до 1769 гривен и, соответственно, та категория, которая повышение получила в сентябре, она не подпадает под это повышение в декабре, потому что это те, кто имеет меньше стаж. Помимо повышения минимальной пенсии. Кроме того, помимо повышения минимальной пенсии, соответственно, будет повышение надбавок и повышений, размер которых зависит от прожиточного минимума", ‒ объяснил он.

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