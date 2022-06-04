Повышение пенсий в июле может сорваться: в Минсоцполитике назвали причину / коллаж фото УНИАН

Озвученные некоторое время назад планы по повышению пенсий в июле нынешнего года могут не воплотиться в жизнь. С таким заявлением выступила министр социальной политики Марина Лазебная, сообщает специализированное издание "На пенсии".

По ее словам, возможность повышения целиком и полностью зависит от того, как в условиях войны России и Украины будет наполняться государственная казна.

Согласно предварительному плану, уже в июле нынешнего года должны были повысить выплаты тем пенсионерам, у которых индексация привязана к прожиточному минимуму. Кроме того, планировалось пересчитать все надбавки за сверхурочный стаж.

И, если никаких проблем с финансированием не будет, то минимальная пенсия в июле должна будет вырасти до 2027 гривен (+93 гривны, а максимальная — до 20 270 гривен).

Читайте такжеКак будут пересчитывать пенсии: в Пенсионном объяснили, кто получит дополнительные выплаты

Напомним, ранее представители ПФУ рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

Другие новости: