ПриватБанк и Ощадбанк могут поднять цены на обслуживание карт: в чем дело

отделение Ощадбанка / Reuters

Государственные финансовые учреждения ПриватБанк и Ощадбанк планируют резко поднять тарифы на обслуживание карт и счетов ‒ по причине резонансного законопроекта №4354, который регулирует размер комиссии с каждой банковской операции. Как сообщает портал Gsminfo со ссылкой на экспертов, если Рада примет этот закон в третьем чтении и в целом, то банки будут вынуждены установить более низкую комиссию за свои услуги, чем действует сейчас.

Это, в свою очередь обернется для финучреждений финансовыми потерями, которые частично переместятся на клиентов банков. Несмотря на то, что банковские организации в лице ПриватБанка и Ощадбанка против подобных инициатив, по всей вероятности, говорят эксперты, их мнение не будет принято во внимание.

"Дело в том, что банкиры будут вынуждены поднять стоимость обслуживания пользовательских счетов. Это непосредственно повлияет на среднемесячную сумму, которая снимается с карты клиента. Согласно предварительным подсчетам, в год за одну карточку каждый клиент банка будет платить по 200 гривен. Кроме того, от обслуживания украинских банков будут отключены популярные западные сервисы, включая Google Pay и Apple Pay", – заявили они.

Читайте такжеПриватБанк "сливает" данные своих клиентов - расследование СМИ

Напомним, ранее сообщалось: