ПриватБанк начал выплачивать "тысячу Зеленского": как получить деньги

Процесс оформления ковидных средств занимает не более 15 секунд, говорят в банке.
Выплаты помощи клиентам в рамках программы е-Підтримка начал государственный Приватбанк с пятницы, 24 декабря.
Средства могут быть зачислены на карты клиентов, которые подали заявку в Діє, сообщил пресс-секретарь банка Олег Серга.
Чтобы получить 1000 грн за вакцинацию, клиентам нужно открыть виртуальную карту в приложении Приват 24. Этот процесс занимает 15 секунд, заверил Серга.
Всего с 15 декабря более 3 млн человек оформили цифровые карты е-Підтримка в Приватбанке.
"Тысяча Зеленского": что нужно знать
Для получения суммы нужно зарегистрировать отдельную карту в одном из банков-партнеров программы.
На данный момент к программе подключились:
- Monobank;
- Альфа-Банк;
- А-Банк;
- ПриватБанк;
- Укргазбанк;
- Ощадбанк.
На тысячу за вакцинацию можно приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или купить билеты на поездки внутри страны – на внутренние авиа- и железнодорожные рейсы, а также приобрести книги.
Кроме того, в Украине разработают механизмы, чтобы пенсионеры могли использовать тысячу на покупку лекарств и другие социальные направления.
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"Тысяча Зеленского" за вакцинацию: как получить
Президент Украины Владимир Зеленский 15 ноября пообещал, что украинцам, которые пройдут полный курс вакцинации (две прививки), государство выплатит 1 000 гривен.
Программа стартовала 19 декабря. Чтобы получить "тысячу Зеленского", нужно сделать две прививки против COVID-19 утвержденными в Украине вакцинами и подать заявку в приложении Дія. Для этого нужно оформить специальную виртуальную карту єПідтримка в одном из банков-партнеров проекта, открыть счет, запустить приложение и авторизоваться в Дії, убедиться в наличии зеленого сертификата, зайти в раздел Услуги, выбрать єПідтримка и указать карту для поступления денежных средств.
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