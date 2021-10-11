Проблема с транзитом газа грозит Украине ударом: юг и восток страны могут остаться без отопления

В Украине уже идет работа по перенастройке ГТС - эксперт / УНИАН

Газотранспортная система Украины с технической точки зрения работает таким образом, что если нет транспортировки топлива, могут возникнуть проблемы с обеспечением газом восточных и южных регионов страны. В случае отсутствия транзита нужно будет перевести ГТС на реверс. В 2009 году этот процесс занял около 10 дней, а сейчас вопрос уже решается. Об этом заявил эксперт в энергетической сфере Сергей Дяченко.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что в связи с технической спецификой украинской ГТС, в случае отсутствия прокачки газа может возникнуть проблема газоснабжения юга и востока страны. Проблема состоит в том, что компрессоры при транзите работают с востока на запад, однако обратно газ поставки нельзя.

"Наша газотранспортная система построена так, что если нет транзитного газа, могут быть проблемы с газообеспечением на востоке и юге Украины. Дело в том, что хранилища расположены на западе, и если компрессоры при транзите работают с востока на запад, то нельзя поставить газ на юг и восток Украины. Система работала таким образом, что на востоке отбирался транзитный газ и замещался из хранилищ на западе", - отметил Дяченко.

По его словам, чтобы предотвратить такую проблему, в случае отсутствия прокачки газа в Европу нужно будет перевести ГТС на реверс. 12 лет назад такая практика была реализована в течение 10 дней.

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"То есть, если не будет транзитного газа, для обеспечения востока Украины зимой нужно будет переводить нашу ГТС на реверс. В 2009 году это делали, дней за 10 это можно сделать, сейчас это решается", - подчеркнул Сергей Дяченко.Читайте такжеГТС Украины будет потеряна, а РФ нанесет удар: в Киеве поставили ультиматум ЕС по транзиту газа

Напомним, ранее в компании-операторе ГТС Украины заявили, что уже идет работа над сценариями, которые учитывают полную остановку поставок газа через украинскую территорию в Европу. Труба уже работала в таких условиях в 2009 году. Будут проведены все мероприятия с целью сохранения оптимального технического состояния магистрали.

Проблемы с отоплением в Украине

Советник министра энергетики Лана Зеркаль заявляла о том, что из-за газового шантажа Европы со стороны Газпрома может произойти дефицит газа, в результате возникает угроза нехватки топлива для некоторых городов Украины.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина 10 октября сказала, что в газовых хранилищах Украины достаточно топлива, поэтому проблем с осенне-зимним отопительным сезоном быть не должно. Киев собирается договариваться с Москвой о новом контракте на транзит газа.